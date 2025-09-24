Scottie Pippen, invitado de lujo este jueves en el primer All Star Inclusivo de Fundación Sanitas

Archivo - Scottie Pippen junto a Pau Gasol durante los Juegos Olímpicos de París de 2024 - Manu Reino / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep.

El exjugador estadounidense Scottie Pippen, ganador de seis anillos de la NBA con los Chicago Bulls, será el invitado de lujo este jueves en Madrid en el primer All Star Inclusivo de baloncesto organizado por Fundación Sanitas y enmarcado en la 14ª edición de la Semana del Deporte Inclusivo.

La cita será en el Polideportivo Antonio Magariños de Madrid a partir de las 18.00 horas y constará de un partido único en el que jugadores a pie y en silla de ruedas compartirán equipo y cancha. El encuentro se disputará en cuatro cuartos de cinco minutos y contará con un completo programa de actividades durante los descansos, incluido un concurso de triples inclusivo.