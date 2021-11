La selección femenina de baloncesto inicia en Hungría su nueva era

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto iniciará este jueves su camino hacia la clasificación para el Eurobasket de 2023 con una visita (18.00 horas) a Hungría, frente a la que comenzará una nueva etapa en busca de mantener su línea de éxitos.

No tuvo España un verano feliz como en otras ocasiones. Las cosas no salieron en lo deportivo por pequeños detalles, con dolorosas eliminaciones en los cuartos de final del Eurobasket de Valencia ante Serbia y en los Juegos Olímpicos de Tokio ante Francia, y el añadido de no lograr tampoco la clasificación para el próximo Mundial y defender el bronce de 2018.

Esos duros reveses acabaron con la andadura en el banquillo de Lucas Mondelo al frente del combinado nacional, un adiós enrarecido aún más por las posteriores confesiones de Marta Xargay y Anna Cruz sobre los métodos del catalán. Pero ahora, la selección española no quiere mirar su pasado, ni el más reciente ni el más lejano, y empezar a sembrar un futuro esperanzador.

Para ello, la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha confiado el nuevo proyecto a Miguel Méndez. El gallego es un reputado técnico en el baloncesto continental gracias a sus tres títulos continentales consecutivos con el Ekaterimburgo ruso y ahora es el encargado de lograr que el equipo español siga brillando.

Lo tendrá que hacer ya sin la base Laia Palau, que oficializó este pasado lunes el adiós internacional que ya se atisbaba tras jugar su partido 314 en Tokio, y también sin la pívot Astou Ndour, recientemente proclamada campeona de la NBA con Chicago Sky, ni otra jugadora importante como la base Cristina Ouviña, lesionada en el codo precisamente en la Supercopa de Europa que el Valencia Basket le ganó a 'su' Ekaterimburgo.

De todos modos, España mantiene a veteranas como Alba Torrens, Silvia Domínguez y Laura Gil y jóvenes ya con Maite Cazorla y Raquel Carrera que ya tienen una experiencia que espera empezar a acumular una Irati Etxarri que podría tener su debut internacional.

MÉNDEZ: "VAMOS A JUGAR EN UN CAMPO COMPLICADO"

La selección española es favorita en su grupo de clasificación donde además de Hungría están Rumanía, a la que se medirá el domingo en Almería, e Islandia. El primer paso será en suelo húngaro ante un rival al que ganó 48-62 en la última vez que se vieron las caras en la fase de grupos del Eurobasket de 2017 y frente al que apenas ha tenido tres días de entrenamiento.

"Vamos a jugar en un campo complicado, muy pequeño, con mucha gente y ante un equipo que es nuestro principal rival del grupo. Hungría tiene a tres jóvenes jugadoras que ya son presente y que están demostrando grandes cosas en la Liga Femenina Endesa por lo que será un bautismo verdaderamente importante", advirtió Méndez en declaraciones facilitadas por la FEB.

Para el técnico, "contar con apenas dos días hace que sea complicado cambiar muchas cosas para un nuevo entrenador". "Además, llegamos con bajas importantes. En la línea exterior tenemos jugadoras ya consolidas en Europa, pero esta semana supondrá una prueba importante para las jugadoras interiores, que muchas son nuevas y necesitarán un tiempo", subrayó.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

HUNGRÍA: Aho, Dombai, Gereben, Goree, Hatar, Horvath, Kanyasi, Lelik, Kiss, Meresz, Raksanyi, Studer, Torok, Varga y Wentzel.

ESPAÑA: Silvia Domínguez, Maite Cazorla, Leticia Romero, Leonor Rodríguez, Queralt Casas, María Conde, Laura Quevedo, Alba Torrens, Paula Ginzo, Irati Etxarri, Laura Gil y Raquel Carrera.

--PABELLÓN: Pabellón de Deportes de Szekszard.

--HORA: 18.00.