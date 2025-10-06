La selección femenina conoce este martes sus rivales para la clasificación para el Mundobasket de 2026

Archivo - Aina Ayuso (6) celebra una canasta en el España-Chequia de los cuartos de final del Eurobasket 2025 - ALBERTO NEVADO PIQUERAS - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto conocerá este martes sus rivales en la fase de clasificación para la Copa del Mundo del año que viene que se disputará en Alemania y que será con un nuevo formato por concentración en cuatro sedes y de forma simultánea.

La actual subcampeona de Europa sabrá sus rivales durante el sorteo que tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en la sede de la FIBA en la localidad suiza de Mies y en el que partirá en segundo de los bombos que se han definido según el ranking mundial.

España compartirá bombo junto a Bélgica, actual campeona de Europa, Canadá y Nigeria y quedará emparejado con otras cinco selecciones en un grupo que se disputará en Estambul (Turquía), Lyon-Villerbaune (Francia), San Juan (Puerto Rico) y Wuhan (China), escogidas sedes para esta fase en la que estarán en juego 11 billetes para la Copa del Mundo de Alemania para la que ya están clasificadas la anfitriona, y Estados Unidos, Australia, Bélgica y Nigeria, por su condición de campeonas continentales y que pese a tener el billete asegurado disputarán este PreMundial.

En el bombo 1 estará la todopoderosa Estados Unidos, junto a Australia, Francia y China, que componen el 'Top 4' del ranking mundial, mientras que en el 3 estarán Brasil, Japón, Alemania y Puerto Rico. Italia, Chequia, Turquía y Corea del Sur formarán el 4, Mali, Colombia, Hungría y Nueva Zelanda el 5, y Senegal, Sudán del Sur, Argentina y Filipinas el 6.

La FIBA explicó cuáles serán los condicionantes de este sorteo donde se aplicarán varias restricciones para "preservar el equilibrio geográfico". Así, debe haber una distribución equitativa de equipos europeos, con dos en cada Torneo Clasificatorio, incluyendo a Alemania, y debe haber también un mínimo dos 2 equipos de América y de Asia/Oceanía. Además, uno de los cuatro Torneos Clasificatorios se sorteará con dos equipos de África, excluyendo a Nigeria, campeona del AfroBasket, y los otros dos contarán con una selección africana cada uno.

La selección que dirige Miguel Méndez deberá quedar entre los tres mejores de su torneo para clasificarse para el Mundial, sin contar al ganador de un campeonato continental. En el caso del Torneo Clasificatorio que incluya tanto a un campeón continental como la anfitriona Alemania, sólo los dos mejores equipos clasificarán.