La selección masculina se mantiene séptima del ranking FIBA

Los jugadores de la selección española de baloncesto - FEB

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto se mantiene en la séptima posición de la clasificación mundial de la FIBA tras la disputa la pasada semana de la primera y segunda jornada de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de 2027.

La doble campeona del mundo, que acumula 748.2 puntos, inició estas 'ventanas' con Chus Mateo como seleccionador en sustitución de Sergio Scariolo tras el Eurobasket del pasado verano y lo hizo sumando dos triunfos ante Dinamarca (64-74), a domicilio, y ante Georgia (90-61).

La FIBA ha introducido un nuevo sistema para este ranking, pero de momento no hay ninguna variación significativa en el 'Top 10' y Estados Unidos sigue al frente con 871.8 puntos por delante de Alemania, actual campeona del mundo y de Europa (794.2), y Serbia (788.8).