Sergio Rodríguez: "Unicaja lleva muchos años jugando muy bien y ganando en torneos importantes"

Archivo - El director deportivo del Real Madrid de baloncesto, Sergio Rodríguez - AITOR ARRIZABALAGA/ACB PHOTO - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Real Madrid de baloncesto, Sergio Rodríguez, recordó que el Unicaja, rival en cuartos de final en la Copa del Rey, lleva "jugando muy bien y ganando en torneos importantes", aunque no esconde que el equipo madrileño llega "en un buen momento de forma" y que esta cita es "un reto importante".

"Unicaja lleva muchos años haciendo un grandísimo baloncesto, jugando muy bien en torneos importantes y ganando. Es un rival complicado, pero nosotros estamos en un buen momento de forma", subrayó Sergio Rodríguez tras el sorteo en declaraciones recogidas en la web del club.

El exjugador del conjunto madridista celebró el actual buen momento del equipo de Sergio Scariolo. "Hemos ido de menos a más esta temporada y estamos contentos por el proceso que nos ha llevado hasta aquí. Ahora empieza la parte importante", remarcó.

El 'Chacho' aseguró que en el club estaban "contentos de estar en otra Copa del Rey". "Es un torneo fantástico, que nos hace muchísima ilusión, y debutamos contra un rival muy complicado. Todos tenemos claro que es un reto importante", advirtió.

"Hay jugadores que juegan por primera vez la Copa y otros que ya la han ganado muchas veces. Esperamos estar lo mejor posible y hacer un buen partido en cuartos para seguir en el torneo", sentenció Sergio Rodríguez.