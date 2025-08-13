Sergio Scariolo: "Es nuestra tarea reducir el 'gap' entre España y Francia"

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha manifestado este miércoles antes del partido amistoso entre España y Francia del jueves en el Olímpic de Badalona, que será el primero de dos duelos consecutivos ante los franceses, que intentarán reducir el "'gap'" (distancia) que sobre el papel hay entre los dos equipos aunque, en este sentido, ha lamentado no poder contar, salvo cambio de última hora, ni con Santi Aldama ni Alberto Díaz.

"Es cierto que Francia es un rival de los de muy arriba. A ver cuánto margen tenemos contra estos rivales, para entender cuáles son las armas que podemos utilizar para reducir un poco este 'gap', que teóricamente en el papel parece muy grande, pero luego será nuestra tarea intentar reducirlo un poquito", aseguró a los medios en el Olímpic.

Para Scariolo, esta semana en Catalunya, con un entrenamiento en Cornellà y dos en Badalona, han sido días "bastante eficaces" y con "buena actitud" del equipo.

No obstante, está contrariado por los problemas físicos que no paran de surgir. "Obviamente estoy muy fastidiado por las lesiones de Santi (Aldama) y Alberto (Díaz), que no jugarán estos dos partidos seguramente. Y esperemos que puedan ir reincorporándose más adelante", señaló.

En parte por esos problemas, más la duda de Alberto Abalde por unas molestias que van a mejor, está entrenando con el grupo y puede tener minutos el joven catalán Isaac Nogués. "Bueno, veremos, es una decisión que no hemos tomado todavía. Este es un momento en el que, sobre todo también por el momento, por cuántos días quedan para la competición, en la que tenemos que intentar darle un poco más de minutos a los que jugarán", matizó.

"Pero lo he visto muy bien, como siempre. Es un jugador inteligente, duro, con excelente predisposición defensiva, con un muy buen estilo del pase. Y seguramente es un jugador que tiene recorrido", comentó sobre el de Badalona, de 21 años, que podría jugar en su ciudad.