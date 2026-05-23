Shermadini, obligado a parar por una arritmia cardiaca

Giorgi Shermadini - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El pívot de La Laguna Tenerife Gio Shermadini sufrió una arritmia cardiaca el pasado miércoles y tendrá que estar unas semanas apartado de la competición por precaución.

"Gio Shermadini sufrió una arritmia cardiaca en la noche del miércoles al jueves, que no necesitó de ingreso hospitalario y ya está controlada médicamente", dijo el club aurinegro este sábado.

En un comunicado, el equipo que dirige Txus Vidorreta, que se está jugando entrar en los 'playoffs' de la Liga Endesa en los últimos dos partidos, explicó que el pívot tendrá que parar.

"Una vez valorado por los especialistas en Hospiten, de manera coordinada con los servicios médicos del club, el jugador deberá permanecer por precaución unas semanas apartado de la competición sujeto al tratamiento y seguimiento pertinentes, pendiente de evolución", añadió el parte médico.