Silvia Domínguez, Carlos Jiménez y Alberto Herreros encabezan la 6ª promoción del Salón de la Fama Español

Carlos Jiménez, Alberto Herreros, Silvia Domínguez, Anna Junyer y Mario Pesquera encabezan la 6ª Promoción del Hall of Fame del Baloncesto Español. - FEB

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha anunciado la nueva promoción para ingresar en su Salón de la Fama, con los jugadores Carlos Jiménez, Alberto Herreros, Silvia Domínguez, Anna Junyer y John Pinone como nombres más destacados junto al del entrenador Mario Pesquera.

"La 6ª Promoción del Hall of Fame del Baloncesto Español FEB-AS ya conoce su elenco de estrellas, elegidas por el Comité de Elección, que representa a todos los estamentos de nuestro deporte, en su reunión celebrada en Madrid", indicó este miércoles la propia FEB en una nota.

"Los nuevos nueve miembros del Hall of Fame su unirán así a los 73 elegidos en las cinco promociones precedentes de este proyecto de la FEB y el 'Diario AS'", añadió ese comunicado sobre una iniciativa que empezó en 2021.

Los elegidos esta vez han sido Carlos Jiménez, Alberto Herreros, Silvia Domínguez, Anna Junyer y John Pinone (jugadores/as), Mario Pesquera (entrenador), Cristóbal Rodríguez y Perfumerías Avenida (contribuidores) y Daniel Hierrezuelo (árbitro). Además, los miembros del Comité de Elección decidieron, "por unanimidad" señaló la nota, dedicarle un reconocimiento especial In Memoriam al recientemente fallecido José Piculín Ortiz.

"La ceremonia de su ingreso de los nuevos miembros se celebrará el próximo 15 de octubre en La Línea de la Concepción (Cádiz) y contará con el patrocinio de CaixaBank y la colaboración institucional de la Diputación de Cádiz y el programa Senderos de Cádiz", informó la FEB.

Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, auguró "una noche mágica" y donde se respire "historia" para condecorar "a todos los estamentos" que "han hecho grandes" a cada departamento del ente que ella dirige. "Esta sexta generación es extraordinaria, son nombres que nos han hecho grandes a todos los niveles", declaró a los medios oficiales de la FEB.

"Tanto jugadores como entrenadores y árbitros, así como el premio internacional y el In Memoriam, para un jugador que ha dado mucho al baloncesto español. Estamos de enhorabuena por tener tantísimo nivel en todos los estamentos y es justo hacer ese reconocimiento a todos", repitió Aguilar finalmente en sus declaraciones.