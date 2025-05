Silvia Domínguez se despide del baloncesto tras 21 temporadas en la élite

El pabellón del Perfumerías Avenida llevará su nombre

La internacional española y capitana del Perfumerías Avenida, Silvia Domínguez, ha anunciado su retirada del baloncesto a los 38 años, culminando una carrera plagada de éxitos en la que ha conquistado, entre otros títulos, tres Eurobaskets y tres Euroligas, y el pabellón en el que juega el conjunto salmantino pasará a llevar su nombre.

"Hace semanas tomé una decisión: pongo fin a esta etapa de mi vida como jugadora profesional de baloncesto. Me invaden las emociones y siento vacío por un lado, pero también una satisfacción enorme por mi trayectoria", señaló en una rueda de prensa en el Pabellón Würzburg, que a partir de ahora recibirá el nombre de Würzburg Silvia Domínguez.

La base barcelonesa, que explicó que necesita tiempo para ella misma y su familia tras 21 años de trayectoria, agradeció el apoyo a todos los clubes de los que formó parte: FC Barcelona, Estudiantes, Ros Casares Valencia, Ekaterinburgo y, por supuesto, Perfumerías Avenida, en el que militó desde 2006 a 2011 y entre 2015 y 2025. "Este es el equipo de mi vida", apuntó entre lágrimas sobre el cuadro salmantino.

Además, dio las gracias a su familia, amigos, entrenadores y a sus numerosas compañeras de equipo, con unas palabras especiales para la pívot Laura Gil. "Has sido muchísimo más que una compañera de equipo. Siempre te has preocupado mucho por mí, y aunque no te he dado las suficientes asistencias para los buenos bloqueos que me has puesto, espero que te quedes con todo lo que hemos compartido. Si me hubiesen dado a elegir una compañera con la que acabar mi carrera, siempre te quiero en mi equipo. El baloncesto no está siendo muy justo contigo, pero no olvides nunca lo grande que eres", indicó.

Así, Domínguez pone fin a su carrera con un récord de 582 partidos disputados entre Liga Femenina, Copa de la Reina y Supercopa, en los que ha conquistado 17 títulos nacionales, entre ellos ocho campeonatos ligueros y cinco Copas. Además, ha levantado la Euroliga en tres ocasiones con tres equipos diferentes (2011, 2012 y 2013).

También ha sido una pieza fundamental en la selección española, con la que ha sido 214 veces internacional y campeona de Europa en tres ocasiones (2013, 2017 y 2019). También ha conquistado una plata olímpica en Río 2016, otras dos plata en el Mundial 2014 y en el Eurobasket 2023 y tres bronces en los Eurobaskets 2009 y 2015 y en el Mundial 2018.

Durante el acto, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto con el presidente del Perfumerías Avenida, Jorge Recio, anunció que el Pabellón Würzburg, donde juega el equipo pasará a llamarse Würzburg Silvia Domínguez.

El club salmantino, además, se mostró emocionado con la despedida de la de Montgat. "Nadie defendió tantas veces esta camiseta. Nadie lo hizo con más orgullo ni pasión. Nadie ejemplificó mejor el ADN Avenida. Nadie nos dio tanto, pero es que tú no eres nadie, lo eres y has sido todo para el Perfumerías Avenida. Este es tu equipo, tú eres patrimonio de este club y esta ciudad, Gracias es muy poco, Silvia Domínguez", manifestó en redes sociales.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) y su presidenta, Elisa Aguilar, también han querido rendir homenaje a la que fuera capitana del combinado femenino absoluto. "Seguramente una de las cosas que más orgullo pueden hacer sentir a una jugadora es que la recuerden como un ejemplo. Este es, sin duda, el caso de Silvia. Ejemplo dentro y fuera de la pista, por su talento y juego, pero también por su sentido de la responsabilidad, liderazgo y entrega", manifestó Aguilar.

"Una jugadora que ha sido clave para la selección durante muchos años y que siempre recordaremos con cariño, respeto y admiración. Quiero expresar mi agradecimiento por lo que ha supuesto su figura para la historia del baloncesto español y desearle todo lo mejor en esta etapa que ahora comienza. Mantenerse durante 23 años en la élite y hacerlo con su extraordinario currículum es tan difícil de alcanzar que todas las palabras se quedan cortas para hablar de Silvia. Gracias por ser ejemplo y referente. 'La Familia' siempre será tu casa", concluyó.