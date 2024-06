Sito Alonso: "No entraba dentro de ninguno de mis pensamientos el perder"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, aseguró tras perder el título de la Liga Endesa ante el Real Madrid que no entraba en sus planes "el perder" este miércoles y elogió a su equipo, que firmó "20 minutos increíbles" que tuvieron poco premio en forma de distancia en el marcador, al tiempo que calificó de "impresionante el crecimiento tan grande" que ha vivido el club murciano.

"He de reconocerlo, no puedo esconder que no tenía ninguna intención, la verdad, no entraba dentro de ningún pensamiento mío el perder. Creo que hemos hecho 20 minutos increíbles y que han sido parte fundamental de no haber conseguido la victoria porque tal y como hemos jugado, creo que ocho puntos ha sido una renta muy escasa. Creo que era un partido de unos primeros 20 minutos para irse 16, 18 arriba con un montón de tiros liberados en contraataque y con muy buena selección", señaló Sito Alonso tras el partido.

El técnico del equipo universitario reconoció que es "difícil mantener esa intensidad" y que lo pagaron en el tercer cuarto donde ya my pronto bajaron "un poco el nivel físico". "Y hemos hecho una cosa que no habíamos hecho casi en ningún momento de la serie y cuando lo hemos hecho hemos perdido los partidos contra el Real Madrid, que es concederles tres, cuatro, cinco posiciones de tiro de tres fáciles para ellos en el tercer cuarto y han marcado un poco porque la tendencia del partido ha cambiado en ese momento", indicó.

"Por lo demás, lo que veo a mi izquierda es un subcampeonato de liga, me parece impresionante que un club como el nuestro haya tenido este crecimiento tan grande en los últimos años y esto da valor al trabajo que se ha hecho durante los últimos 40, de todos los entrenadores, jugadores y directivos que han pasado por aquí y especialmente quiero recordar a UCAM porque en un momento importante ha dado al baloncesto una seriedad y un empuje muy importante", celebró Alonso.

Este dejó claro que quiere "estar" en el UCAM Murcia y que es "lo único" que le interesa porque se siente "identificado con las cosas que pasan". "Lo normal sería irme ahora, igual que cuando clasificamos al equipo por primera vez en Copa del Rey o cuando le salvamos, pero la vida me ha enseñado que hay que estar en los sitios donde a uno le quieren", confesó.