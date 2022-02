Sito Alonso: "Parecía que el Barça tenía un problema"

GRANADA, 20 Feb. (del enviado especial de Europa Press, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, se mostró orgulloso de su equipo y le invitó a "seguir soñando" después de tener la sensación de haber podido alcanzar la primera final de Copa del Rey en la historia del club, pero lamentó no rematar a un Barça que "parecía que tenía un problema" en su semifinal.

"El Barça ha hecho un trabajo arduo durante muchos minutos para batir al UCAM Murcia. Ha sido espectacular el esfuerzo de los jugadores y la creencia que tienen en las cosas. Empezar como ha empezado el Barcelona, cualquier equipo le hubiera tumbado, pero la clave ha sido cuando íbamos seis arriba y han remontado demasiado fácil", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los murcianos lamentó que, después de la lucha y poner al vigente campeón contra las cuerdas, no pudieran pelear más el último cuarto. "No hemos podido llegar, el partido se rompía y es lo que tengo tristeza por lo injusto para los jugadores, no poder disputar unos cuantos minutos más", afirmó.

"No hemos sido igual de consistentes, ellos parecía que tenían un problema. Es lo que queríamos hacer. El otro objetivo era ganarles. Hay que tener ambición para que sigamos teniendo una mejora y no sea una cosa efímera. Hemos tenido las mismas situaciones de quejas normales de un partido. El tema arbitral no me preocupa en absoluto, el equipo ha estado por encima de todo", añadió.

Además, Alonso recordó la complicada situación en la que se vio envuelto el Murcia para llegar a semifinales de Copa 26 años después, con un brote de coronavirus y una cuarentena superada por los pelos. "Ha sido como un cuento, que parecía que iba a ser una pesadilla al principio, porque parecía que nos íbamos a quedar sin la Copa. Tengo la sensación de que podíamos haber ganado", dijo.

"No es que el Barça ha tenido un mal partido, ha jugado a un gran nivel, pero sigo viendo la misma imagen de cuando el UCAM iba arriba y por eso la sensación es de lástima. Les invito a mi equipo a que sigan soñando y que sigan luchando para estar ahora en los 'playoffs'. Tenemos que aprovechar ese impulso", terminó.