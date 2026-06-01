Sito Alonso: "Solo enfrentarte al FC Barcelona supone un reto magnífico"

Archivo - Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, en un partido de Liga Endesa en Badalona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, ha asegurado este lunes que es un "reto magnífico" enfrentarse al cruce de cuartos de final de los 'Playoffs' de la Liga Endesa ante el Barça, y ha pedido a su equipo mantener el nivel competitivo mostrado durante toda la Liga Regular para tratar de poner en dificultades a un rival al que considera de máxima exigencia.

"Estamos hablando del FC Barcelona. Solo enfrentarte contra ellos supone un reto magnífico. Vamos a intentar que este tipo de clubes tan grandes sufran contra nosotros por el nivel competitivo que podamos dar", señaló en rueda de prensa.

El técnico murciano reconoció que lo que más le dolió del desenlace de la Fase Regular fue no haber podido acabar segundo, aunque la cuarta plaza les da ahora el factor cancha a favor ante los blaugranas, quintos tras caer contra el Valencia Basket en el Palau.

"Entiendo que nosotros hemos hecho un trabajo suficientemente bueno durante el año para quedar por delante de todos los equipos excepto el Real Madrid y ese era nuestro objetivo. No lo hemos podido conseguir, pero ahora todo eso ya es pasado", apuntó.

Sito Alonso insistió en que la clave para afrontar la eliminatoria pasa por no olvidar lo realizado durante toda la campaña. "Me gustaría que el equipo no olvidara el instinto que ha tenido en la fase regular, que sea consciente de que ha ganado partidos jugando muy buen baloncesto y otros jugando un baloncesto normal, con acierto o sin él, con lesiones o sin lesiones. Han tenido un gen competitivo que es de lo único que nos sentimos verdaderamente orgullosos", afirmó.

En este sentido, rechazó que sus jugadores tengan que asumir una presión añadida por el escenario de los 'Playoffs'. "No tienen que hacer absolutamente nada más. No tienen que ganar, perder, meter o fallar. Tienen que mostrar ese instinto, que es innegociable, y no permitir que nadie tenga facilidad para jugar contra ellos", recalcó.

Sobre el ambiente que espera en el Palacio de los Deportes, el técnico aseguró que el equipo necesita mantener intacta la ilusión que le ha llevado hasta esta situación. "Tengo unas ganas impresionantes de jugar un partido de 'playoff' con el UCAM Murcia. Me parece algo impresionante. La ilusión que tenemos nosotros se tiene que transmitir al aficionado, que la tiene igual", manifestó.

Además, destacó el sentimiento de pertenencia generado en el club durante los últimos años. "La ilusión es muy difícil de comprar y nosotros tenemos una ilusión en este momento no solo de jugar, sino de pertenencia. Eso a veces es más importante que cualquier otra cosa a nivel competitivo", indicó.

Respecto al FC Barcelona, rechazó de plano las opiniones que apuntan a una supuesta crisis deportiva en el conjunto blaugrana, que se quedará sin Xavi Pascual al final de la temporada. "Yo creo que no conocen de verdad ni a los jugadores ni al entrenador esa gente que dice que está descompuesto. Este tipo de jugadores no entienden de descomposición, entienden de competición", advirtió.

Finalmente, también celebró la inclusión de David DeJulius en el Mejor Quinteto de la temporada de la Liga Endesa, un reconocimiento que atribuyó tanto al talento del base estadounidense como al trabajo colectivo del equipo. "Me alegro muchísimo por él y por el club. Pero él no es absolutamente nadie sin sus compañeros. Se ha ganado el respeto del equipo por su humildad y por su trabajo", concluyó.