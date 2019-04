Stephen Curry: "Nunca soy lo mejor, siempre tengo margen de mejora"

UNDER ARMOUR - Archivo

El base del Golden State Warriors Stephen Curry, ganador de tres anillos de campeón de la NBA y dos veces elegido Mejor Jugador del año, afirmó que busca superarse sí mismo "constantemente" y que siempre tiene "margen de mejora" pese a ser uno de los jugadores 'franquicia' de la mejor liga de baloncesto del mundo.

"Cuando entreno, mi mentalidad es superarme a mí mismo constantemente, eso es lo que me impulsa cada día. Para mí, nunca soy 'lo mejor', siempre tengo margen de mejora. Aprovecho cualquier cosa que me sirva para perfeccionarme y maximizar mi ejecución, ya se trate de recuperación, nutrición o rendimiento. Siempre tengo que encontrar la manera de mejorar, un día tras otro", comenta el embajador de Under Armour Stephen Curry.

Stephen Curry, como otros deportistas de élite como la futbolista estadounidense Kelley O'Hara y el boxeador británico Anthony Joshua, emplean la tecnología de Under Armour 'UA Rush', prendas de entrenamiento confeccionadas con textiles reactivos para potenciar su rendimiento, y son los protagonistas del documental 'Margen de victoria'.

"Los márgenes entre deportistas de talla mundial son cada vez más estrechos; se necesita un esfuerzo intenso y una concienciación sustancial para descubrir las claves de esa distancia que te separa de los demás. Los profesionales que dedican sus vidas a alcanzar la perfección, averiguan de dónde entresacar esas ganancias marginales, que pueden marcar la diferencia a la hora de conseguir un éxito legendario, merecedor de un campeonato", dijo el doctor en Psicología del Alto Rendimiento Michael Gervais.

Para conocer en profundidad cómo los mejores deportistas del mundo se entrenan y mantienen esa mentalidad de esfuerzo continuo por mejorar, Under Armour está creando un documental que explora la preparación de estas estrellas internacionales.

Stephen Curry; Kelley O'Hara, campeona del mundo de fútbol; y Anthony Joshua, campeón del mundo de los pesos pesados, luchan constantemente por obtener esas ganancias incrementales para poder mantenerse en la cima, como leyendas.

En este documental 'Margen de victoria', dirigido por Gotham Chopra, se ve la infinidad de formas en que estos deportistas encuentran una ventaja física, fisiológica y tecnológica sobre sus competidores.

"Los deportistas tienen una forma de pensar distinta a los demás, y una determinación intensa y visceral en su interior. Eso es lo que les permite alcanzar el siguiente nivel, el máximo, la élite del deporte. Entre los mejores del mundo, ganar radica en incrementos marginales, cada pequeño detalle cuenta. 'Margen de victoria' muestra a esos deportistas en su plenitud y en sus momentos más vulnerables, con la esperanza de inspirar a todos a perseguir sus propios sueños", explicó Chopra.