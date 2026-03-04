Las subcampeonas olímpicas lideran la lista de la selección femenina de 3x3 para la Champions Cup

Archivo - Sandra Ygueravide,Vega Gimeno y Gracia Alonso de Armiño celebran su victoria ante Austria en la Copa de Europa de 3x3. - ALBERTO NEVADO - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora Nuria Martínez ha anunciado este miércoles la lista de 12 jugadoras, entre las que se encuentran las subcampeonas olímpicas Sandra Ygueravide, Vega Gimeno, Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilión, con las que realizará una mini concentración, que empezará el sábado 7 de marzo, antes de viajar a Bangkok para la disputa de la Champions Cup (13-15), el primer gran torneo del calendario FIBA 3x3.

Comienzan las competiciones internacionales 3x3 con la segunda edición de la Champions Cup, el torneo en el que participan las ocho mejores selecciones del planeta y que se disputará en Bangkok (Tailandia) del 13 al 15 de marzo.

Para afrontar este reto la seleccionadora Nuria Martínez contará con la ayuda de Marta Montoliú y trabajará en Zaragoza del 7 al 10 de marzo con doce jugadoras, de las que saldrán las cuatro que viajarán a Tailandia. Una lista con las cuatro subcampeonas olímpicas y actuales medallistas europeas (Sandra Ygueravide, Vega Gimeno, Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilión), y nombres habituales como Cecilia Muhate, Alba Prieto y Helena Oma.

De este grupo de doce jugadoras saldrán las cuatro que disputarán la Copa de Campeones, donde España está encuadrada en el Grupo B junto a Canadá, Azerbaiyán y Tailandia. Los dos primeros clasificados pasarán a semifinales donde se enfrentarán a los mejores clasificados del Grupo A, formado por Países Bajos, Estados Unidos, Australia y Madagascar.

LISTA COMPLETA DE JUGADORAS

Txell Alarcón (Hozono Global Jairis), Gracia Alonso de Armiño, Juana Camilión (Movistar Estudiantes), Claudia Contell (Ingeniería Ambiental CAB Estepona), Vega Gimeno (La Embajada 3x3), Carolina Guerrero (Spar Girona), Noa Morro (Kutxabank Araski), Cecilia Muhate (Ingeniería Ambiental CAB Estepona), Helena Oma (Casademont Zaragoza), Alba Prieto (Hozono Global Jairis), María Roters (Unicaja Mijas) y Sandra Ygueravide.