La Supercopa LF Endesa sorteará sus semifinales el jueves 23 de julio

Archivo - El trofeo de la Supercopa LF Endesa antes de la final entre Lointek Gernika y Meins Avenida en la edición de 2020. - Europa Press/Contacto/Edu Del Fresno - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los emparejamientos de semifinales de la Supercopa Liga Femenina Endesa, que se disputarán en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, se conocerán en el sorteo que se celebrará el próximo jueves 23 de julio, en el que participarán el Valencia Basket, Innova-tsn Leganés, Casademont Zaragoza y Hozona Global Jairis, según comunicó este lunes la Federación Española de Baloncesto (FEB).

La Supercopa LF Endesa, que se disputará el 26 y 27 de septiembre en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, realizará un sorteo "puro y sin condicionante alguno" el próximo 23 de julio para establecer los cruces del primer título en juego de la temporada 2026-27.

En el bombo se encuentran el Innova-tsn Leganés; el Valencia Basket, campeón de Liga LF Endesa y de la Copa de la Reina; el vigente campeón de la Supercopa y subcampeón de la LF Endesa, el Casademont Zaragoza; y el subcampeón de la Copa de la Reina, el Hozono Global Jairis.

Los equipos más laureados de la Supercopa LF Endesa son el Meins Avenida de Salamanca con nueve trofeos (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020), los extintos clubes Ros Casares (2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009) y Uni Girona (2015, 2019, 2022), el Valencia Basket, con tres trofeos (2021, 2023, 2024), y el Casademont Zaragoza (2025) y el antiguo Club Deportivo Universitario de Barcelona (2005).