Surne Bilbao y Bàsquet Girona se postulan a pelear por arriba

Surne Bilbao - Joventut - ACB PHOTO

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Surne Bilbao Basket doblegó (80-76) al Joventut este sábado en la jornada 18 de la Liga Endesa para empezar la segunda vuelta apretando por el 'Top 8', igual que un Bàsquet Girona que superó (77-71) al Recoletas Salud San Pablo Burgos.

Los 'hombres de negro' defendieron una vez más Miribilla para ponerse con diez triunfos, los mismos que la 'Penya'. El choque fue de pico y pala para ambos equipos, pero los vascos supieron sufrir ante un Joventu que encadenó su tercera derrota seguida. Darrun Hilliard (15 puntos) y Tryggvi Hlinason (18 de valoración) fueron decisivos para el Bilbao Basket.

Mientras, el Bàsquet Girona firmó su tercera victoria seguida para colocarse con 9, también en persecución al tren de la zona de 'playoffs'. Los catalanes, con un acertado Otis Livingston (19 puntos), se llevaron un duelo muy ajustado que mantiene al equipo castellano segundo por la cola, en puestos de descenso.

Por abajo, el colista Coviran Granada no tuvo opción ante un Río Breogán que sumó la octava victoria de la temporada (64-83). Danko Brankovic (15 puntos) y Dewayne Russell (14) lideraron el triunfo gallego en el Palacio nazarí, con una gran segunda parte.

Mientras, el MoraBanc Andorra se quedó (94-78) un importante encuentro ante el Dreamland Gran Canaria para romper su mala dinámica con la quinta victoria del curso y ante un rival que parece directo por la permanencia. Los canarios, que se quedan en seis, sufrieron el efecto de Zan Tabak en su estreno como técnico de un Andorra que lució al final con Shannon Evans y Aaron Best.