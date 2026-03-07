El Surne Bilbao desaprovecha la derrota de La Laguna Tenerife y el MoraBanc Andorra se aferra a la salvación

Archivo - Giorgi Shermadini, en un partido con La Laguna Tenerife. - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Surne Bilbao Basket ha perdido por 96-88 en su visita al Recoletas Salud San Pablo Burgos durante una jornada 21 de la Liga Endesa donde este sábado el BAXI Manresa ha vencido por 86-80 a La Laguna Tenerife y, además, el MoraBanc Andorra ha batido con prórroga por 113-111 al Casademont Zaragoza en un duelo clave por la salvación.

En el Pavelló Nou Congost de Manresa, los locales empezaron fuertes y pronto abrieron brecha en un marcador que al descenso reflejaba 46-37. El tercer periodo siguió por los mismos derroteros, pero en el cuarto y último reaccionó el Tenerife, cómo no, de la mano de Giorgi Shermadini y de Marcelinho Huertas; se puso a un punto, pero no hubo remontada final.

Su victoria situó a los manresanos con un balance de 9-12 en la mitad de la tabla liguera, mientras que la derrota dejó a los tinerfeños con un 12-9 que luego desaprovechó el Bilbao (12-10) en su visita a Burgos. Guiado por los 21 puntos de Margiris Normantas, el equipo bilbaíno tuvo cerca el triunfo, pero en el cuarto periodo colapsó por completo.

Una canasta del propio Normantas abrió ese cuarto cuarto y ponía el 64-77, pero desde entonces Gonzalo Corbalán y Luke Fischer impulsaron la remontada de un San Pablo que ahora luce un registro de 5-16 y sueña aún con la salvación. A su objetivo contribuyó que el Andorra protagonizase otra remontada en su enfrentamiento con otro rival directo, el Zaragoza.

El artífice de la victoria andorrana fue sobre todo Kyle Kuric, quien forzó la prórroga (96-96) con aplomo para convertir tres tiros libres seguidos y más adelante en el desenlace de ese tiempo extra con mayor calma si cabe para anotar otros dos de los tres tiros libres que tenía. Este reñido resultado dejó a ambos conjuntos con un balance de 6-15.