Suspendido el Olympiacos-Fenerbahçe por intensas lluvias en El Pireo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El duelo entre el Olympiacos y el Fenerbahçe de la jornada 14 de la Euroliga quedó suspendido este jueves por las fuertes lluvias caídas en Atenas y que afectaron al Pabellón de la Paz y la Amistad.

El parqué inundado del pabellón de El Pireo, así como sus instalaciones, complicaron la disputa de un partido que quedó finalmente suspendido, como anunció la Euroliga, "siguiendo las recomendaciones del gobierno local".

"Las condiciones climáticas severas que afectarán la zona durante este jueves", con las dificultades y el peligro de llegar hasta el pabellón, repercutieron en un partido que la Euroliga "reprogramará según las fechas disponibles".