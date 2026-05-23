Tenerife ata los 'playoffs' y Unicaja aprieta la lucha

Coviran Granada - Laguna Tenerife - ACB PHOTO

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife venció (96-109) al Coviran Granada este sábado en la penúltima jornada de la Liga Endesa para acercar su presencia en los 'playoffs', mientras que el Unicaja cumplió en busca del 'Top 8' con un 101-83 ante el Río Breogán.

Los de Txus Vidorreta, sin Marcelinho Huertas ni Gio Shermadini, cumplieron con un triunfo vital para atar los cruces por el título. El veterano Patty Mills tiró del carro en el primer cuarto, con 14 puntos, pero en el último partido en su Palacio, el Granada vendió cara la derrota y se metió en la pelea gracias al segundo parcial de Amar Alibegovic, con 10 puntos.

Tim Abromaitis (20 puntos, 12 rebotes y 33 de valoración) y Wesley Van Beck evitaron la alegría nazarí, ya descendido, a su público, y sirvieron un triunfo (18) que sabe a 'playoffs' para el mermado conjunto canario. El base islandés Elvar Fridriksson debutó de aurinegro con 10 puntos y buenas sensaciones.

Por su parte, Unicaja se colocó octavo con 17 triunfos, los mimos que el Surne Bilbao Basket, saliendo de una crisis de tres derrotas. Los de Ibon Navarro contaron con un gran Kendrick Perry (20 puntos y 24 de valoración), pero sobre todo recuperaron su versión más coral a tiempo de no quedarse sin los 'playoffs'.

El equipo malagueño mandó con amplitud, con un 36-20 en el segundo cuarto y llegando a la veintena de margen en el tercer parcial. Los de Lugo, que llegaban con la racha inversa que los andaluces, no tuvieron opción ante un Unicaja con siete jugadores en dobles dígitos de valoración que mandó en el rebote (47-19).

Además, Dreamland Gran Canaria tendrá que sufrir hasta la última jornada, con 10 triunfos por los 9 de un MoraBanc Andorra que marca el descenso y juego este domingo contra el Lleida. Los canarios, que al menos tienen el 'basket average' ganando con los andorranos, perdieron en su Arena ante el BAXI Manresa (80-87). David Duke Jr. (21 puntos) impidió la remontada amarilla.