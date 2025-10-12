Tenerife y Manresa jugarán sin público contra los equipos de Israel

Archivo - Pabellón Insular Santiago Martín donde juega el enerife - ACB PHOTO / E. COBOS - Archivo

Comunicado conjunto sobre sus duelos de Champions FIBA y Eurocup en casa la próxima semana

"Los clubes implicados no podemos decidir, de forma unilateral, no jugar los partidos"

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife y BAXI Manresa informaron este domingo que sus partidos de la próxima semana contra Bnei Herzliya y Hapoel Jerusalem, equipos de Israel, en el Santiago Martín y el Nou Congost se jugarán a puerta cerrada.

"Reiteramos nuestro firme compromiso con los valores fundamentales del deporte. Rechazamos categóricamente cualquier forma violencia o vulneración de los derechos humanos que se produzca en cualquier contexto", dice la nota.

El cuadro canario y el catalán tomaron medidas ante las protestas sobre incluir a equipos de Israel en competiciones europeas mientras se mantenga la invasión a Gaza. Sin embargo, ambos clubes explicaron el peligro de negarse a jugar en Champions FIBA, en casa de los de La Laguna el martes, y Eurocopa el miércoles, los de el Bages.

"Los clubes implicados no podemos decidir, de forma unilateral, no jugar los partidos de las competiciones a las que estamos inscritos, dado que ello supondría el incumplimiento de los contratos, con el consecuente riesgo de sanciones disciplinarias y económicas, así como la expulsión de dichas competiciones", añade.

"En relación a los partidos programados, tras realizar numerosas consultas a las entidades competentes, las autoridades deportivas y los cuerpos y fuerzas de seguridad, y en virtud de la información y las recomendaciones recibidas, las dos entidades hemos decidido que: los partidos correspondientes a competiciones europeas que se celebrarán la próxima semana en el Santiago Martín y el Nou Congost se disputarán a puerta cerrada", apunta.

Ambos clubes afirman que la decisión que "se adopta para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y el correcto desarrollo de los encuentros, en el marco del cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales".