Tenerife se pone líder y Andorra hace bueno un triple de locos

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife mantuvo su impecable inicio de temporada en la Liga Endesa con la tercera victoria en otras tantas jornadas este sábado, un 96-80 contra el UCAM Murcia por el liderato, mientras que el MoraBanc Andorra venció (115-113) a Bàsquet Girona tras dos prórrogas y con Rafa Luz de héroe.

El equipo tinerfeño se quedó solo en lo más alto con un sólido triunfo en casa contra los murcianos. El equipo de Txus Vidorreta contó con una exhibición más de Marce Huertas, en su partido 700 en ACB y el día que se convirtió en el cuarto jugador más veterano de la historia de la Liga Endesa con 42 años y 146 días.

El base brasileño firmó 19 puntos, 7 asistencias y 20 de valoración, mientras que Rokas Giedraitis (17 y 23) fue también decisivo. El ejercicio coral de los canarios pudo de principio a fin con un UCAM Murcia que cedió la primera plaza, a pesar de los esfuerzos de un desatado David DeJulius (26 y 27).

Por otro lado, el sábado en la Liga Endesa dejó quizá la canasta más lejana de su historia, sobre la bocina, desde casi su canasta, para forzar la prórroga. Rafa Luz obró el milagro para los andorranos y forzó un primer tiempo extra que no fue suficiente. Después de casi tres horas de partido, el cuadro del Principado se quedó la victoria con Luz forzando la segunda prórroga también y anotando el definitivo punto 115.

A la tercera fue la vencida para el Andorra, y también para Dreamland Gran Canaria y Río Breogán. El equipo canario se impuso (80-87) al BAXI Manresa. El equipo canario se levantó en el Nou Congost, donde hacía cinco años que no ganaba, tras perder las dos primeras jornadas de Liga. Los de Jaka Lakovic saltaron con todo y tomaron la delantera desde un serio 19-31 inicial.

Los canarios se mantuvieron por delante el resto del encuentro, con un Isaiah Wong (19 puntos y 22 de valoración) que fue el mejor del partido, bien acompañado por Nico Brussino y Mike Tobey. Mientras, el Río Breogán también consiguió estrenar su casillero de victorias a costa del Casademont Zaragoza (84-88). El cuadro gallego se impuso en el Pazo de Lugo, escenario de un vibrante duelo hasta el último minuto, con DeWayne Russell como jugador clave.