Theo Maledon es el primer MVP del mes de la Liga Endesa 2026-27

El jugador del Real Madrid Theo Maledon - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Theo Maledon ha sido designado primer MVP del mes de la Liga Endesa 2026-27 al registrar una media de 25,8 créditos de valoración en los cinco partidos disputados entre septiembre y octubre, liderando así al conjunto blanco hacia la primera posición del campeonato con un balance invicto de cinco victorias y ninguna derrota.

El base francés, que se ha adjudicado este galardón por segunda vez en su carrera tras el obtenido en noviembre de 2025, ha firmado el promedio de eficiencia más alto de la competición hasta el momento y se ha situado en la cuarta posición del ranking de anotadores con 18,4 puntos por partido, figurando además en el primer lugar en porcentaje de triples de la Liga Endesa con un 75% de acierto tras convertir doce de 16 lanzamientos.

A estos números ha añadido un 92% de efectividad en tiros libres (36 de 39) y un 40% en tiros de dos puntos (diez de 25), ocupando asimismo el séptimo puesto en el apartado de asistencias con 5,2 por encuentro, tres rebotes, seis faltas recibidas y 0,6 recuperaciones, además de certificar el mejor balance de 'Más/Menos' del torneo con un +17,2 en una media de veinte minutos y 37 segundos en cancha.

A nivel individual en este periodo, Maledon ha iniciado la temporada frente al Unicaja con 17 puntos, siete asistencias y 23 de valoración, para lograr en la siguiente jornada ante el Monbus Obra su tope personal de valoración en la competición con 38 créditos tras aportar 25 puntos (quince de 16 en tiros libres), siete asistencias y nueve faltas recibidas, mientras que en la tercera cita disputada ante el Kids&Us Manresa ha registrado trece de valoración en trece minutos con diez puntos, tres asistencias y un rebote.

Finalmente, el director de juego madridista ha sumado 24 créditos de valoración en 18 minutos durante la cuarta jornada frente al Surne Bilbao Basket con 13 puntos, siete rebotes y tres asistencias, concluyendo la quinta jornada ante el Lleida con 31 de valoración en menos de veinte minutos de juego al anotar 27 puntos, con siete aciertos en ocho triples, y repartir seis asistencias.