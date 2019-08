Thompson: "Cada jugador con el que he hablado me ha dicho cosas increíbles del Unicaja"

Publicado 13/08/2019 16:49:49 CET

El ala-pívot estadounidense Deon Thompson ha explicado que el Unicaja es un equipo donde "siempre" quiso jugar y que todos los exjugadores del club andaluz con los que ha hablado le han contado "cosas increíbles", razones por las que está "deseando empezar" esta nueva etapa.

"Estoy muy contento de estar finalmente aquí y vestir los colores de este equipo. Siento que ha sido una espera larga. Este es un equipo en el que siempre quise jugar y una ciudad en la que siempre quise vivir. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de estar aquí durante dos temporadas y de ser capaz de conseguir algo en la ACB y también en Europa. Estoy deseando empezar este reto en Málaga", apuntó Thompson en su presentación.

A la hora de decidir su futuro, el exjugador del San Pablo Burgos explicó que "obviamente" habló con antiguos jugadores del Unicaja y que solo escuchó buenas palabras que le ayudaron a decantarse.

"Hablé con Jeff Brooks hace poco, ya que jugué con mi selección, Costa de Marfil, contra la suya, Italia, y me dijo que me encantaría estar aquí. También hablé con Brian Roberts, que ahora vive en Carolina del Norte, que es donde vivo. Cada jugador con el que he hablado sobre el club me ha dicho cosas increíbles del Unicaja", reveló.

El jugador californiano también quiso destacar la "rica historia" de su nuevo equipo, que ha ganado "algunos títulos". "El último en 2017, en la Eurocup contra Valencia Basket. Fue un partido emocionante, recuerdo haberlo visto en televisión. Sé mucho sobre el club", garantizó.

Respecto a los objetivos en esta nueva temporada, reconoció que "siempre es especial" disputar la Copa del Rey en casa, ya que el pabellón Martín Carpena acogerá el torneo. "Creo que con el equipo que tenemos vamos a ser muy, muy competitivos en la Eurocup. Todos los clubes quieren jugar al máximo nivel posible para retornar a la Euroliga", añadió sobre la competición europea.