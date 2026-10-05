Tissot lanza un nuevo cronógrafo de la NBA con acabado de acero. - TISSOT

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma relojera Tissot ha presentado un nuevo reloj oficial de la NBA, diseñado para reflejar la influencia del baloncesto más allá de las canchas mediante un acabado en acero tratado con chorro de arena y una paleta monocromática en tonos grises.

La pieza, inspirada en la moda deportiva técnica y en la cultura del baloncesto, ofrece una nueva expresión de la colaboración entre la relojera suiza y la liga estadounidense.

El modelo está equipado con un movimiento cronógrafo de cuarzo G10 Swiss Made y cuenta con una caja de acero inoxidable de 42 milímetros con acabado mate. Su diseño integra un cristal de zafiro con revestimiento antirreflejos, un bisel de 24 segundos y una correa de caucho gris intercambiable dotada de un sistema de apertura rápida.

Asimismo, el diseño del reloj incorpora diversos guiños conceptuales a este deporte, como indicadores blancos que simulan las líneas de una cancha y una ventana de fecha inspirada en la zona bajo el aro. En el centro de la esfera destaca el segundero con el logotipo de la NBA, mientras que la parte posterior de la caja cuenta con un grabado especial dedicado a las Conferencias Este y Oeste.

Las agujas e índices del reloj incorporan Super-LumiNova sobre una esfera gris mate. El producto, que incluye referencias a la regla de los 24 segundos en su bisel, ha salido al mercado con un precio de venta al público recomendado de 495 euros.

Tissot, con sede en la localidad suiza de Le Locle desde 1813, ejerce como cronometrador oficial de la NBA, así como de otras competiciones deportivas internacionales entre las que figuran el Mundial de MotoGP y el Tour de Francia.