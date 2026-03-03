Treinta miembros de la expedición junior del Valencia Basket logran salir de Abu Dabi

Escudo del Valencia Basket - VALENCIA BASKET

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Treinta miembros de la expedición junior del Valencia Basket han logrado salir de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde se encontraban disputando el torneo NextGen antes de que la organización lo suspendiese por la escalada de violencia que se ha desatado en Oriente Medio, aunque todavía permanecen en el país tres trabajadores del club.

"Nuestro equipo junior ya ha aterrizado en Turquía, tras haber conseguido 30 plazas en un vuelo para salir de Abu Dabi. La expedición está bien y mañana volverá a casa", informó el club 'taronja' en redes sociales.

El pasado sábado, Euroleague Basketball, entidad organizadora de la Euroliga y la Eurocup, cancelaba la fase clasificatoria de su torneo NextGen, que se estaba disputando en Abu Dabi y en la que participaban los equipos sub-18 del Real Madrid y del Valencia Basket, debido a la situación en Oriente Medio.

Sin embargo, todavía permanecen en territorio emiratí tres trabajadores del Valencia Basket. "Se mantienen en Abu Dabi tres trabajadores del club, para los que se trabaja en encontrar otro vuelo y se espera que puedan salir del país en las próximas horas. Agradecemos a todos la preocupación", señaló la entidad.

El sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque con misiles coordinado que acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei e inició una escalada de violencia en la región. Horas después, Irán cumplió su amenaza de bombardear las bases militares de Estados Unidos en Baréin, Catar, Emiratos Árabes y Kuwait.