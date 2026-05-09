UCAM Murcia y Barça mantienen su pulso por arriba en la Liga Endesa tras ganar a Girona y San Pablo Burgos

Archivo - Kevin Punter, en un partido con el FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia y el FC Barcelona han derrotado respectivamente al Bàsquet Girona por 86-75 y al Recoletas Salud San Pablo Burgos por 91-76, mientras que el Coviran Granada ha ganado en su visita al Casademont Zaragoza por 74-85, en partidos correspondientes a la jornada 30 de la Liga Endesa.

Durante la tanda de este sábado en la Liga ACB, comprimida en su horario por la participación del Unicaja de Málaga y La Laguna Tenerife en la Final Four de la Basketball Champions League, la atención estuvo en el pulso de UCAM y Barça por la zona alta de la tabla clasificatoria.

En el Palau Blaugrana, los locales aceleraron a mitad del primer acto y se escaparon en el marcador (29-15), en una dinámica que siguió hasta el descanso (55-35). Al regreso de vestuarios, el equipo culé mantuvo su ritmo intenso y su puntería, cortando cualquier tipo de reacción rival.

Pese a sus 24 puntos y 20 créditos de valoración, Max Heidegger no impidió la derrota de un San Pablo Burgos que tiene balance de 9-21 y sigue sin confirmar su salvación. En cambio, el Barça se colocó tras su victoria con un registro de 21-9, habiendo destacado en la estadística Kevin Punter gracias a sus 17 puntos y 18 créditos de valoración.

En el Palacio de los Deportes de Murcia, la igualdad de los primeros dos cuartos (18-18 y 27-23) se rompió después del descanso, ya que Jonah Radebaugh se alió con David DeJulius en la anotación de los locales y conservaron las rentas hasta dejar el triunfo en casa sin sustos. Esto situó al UCAM con balance de 22-8; en cambio, el Girona está con 13-17.

Por último, en Zaragoza, el colista nuevamente dio muestras de creer en milagros hasta el final de la temporada. El Granada mantuvo el tipo hasta el descanso, flojeó en el tercer periodo y reaccionó a lo grande en el cuarto acto para voltear el marcador e incluso disfrutar de sus máximas ventajas en todo el encuentro, guiado sobre todo por Luka Bozic.

Su papel en esta recta final del curso está siendo vital y, en esta ocasión en tierras mañas, logró 23 puntos y 32 créditos de valoración. Gracias a ello, el conjunto granadino se puso con un balance de 6-24 y todavía sueña con salvar la categoría; por el contrario, el Casademont se quedó con balance de 9-21 y está inmerso en la misma pelea por abajo.