Unicaja comienza en casa la defensa de la Supercopa ante Valencia Basket

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja Málaga comienza este sábado (18.00 horas) la defensa de la Supercopa Endesa en su pabellón, el José María Martín Carpena, contra Valencia Basket, en un duelo entre dos equipos que han trabajado muy bien en los últimos años y se han acercado al segundo escalón del baloncesto nacional.

El equipo malagueño busca levantar su segundo título consecutivo en dos semanas, tras ganar la Copa Intercontinental de la FIBA la semana pasada en Singapur. Además, enfrentan la maldición del anfitrión, y es que en 25 ediciones ningún equipo ha sido capaz de ganar la Supercopa siendo el organizador del torneo. El Real Madrid ganó en el Wizink Center en 2019, aunque el equipo invitado como anfitrión era Montakit Fuenlabrada.

De conseguirlo, sería el primer título que Unicaja gana en su pabellón y la primera vez que reedita un título en competición nacional, tras repetir campeonato en mayo en la Basketball Champions League (BCL) y la pasada semana en el campeonato intercontinental. Como vigente campeón de Supercopa y Copa del Rey, además de contar con el factor extra del apoyo de la grada, el equipo malagueño llega como un serio candidato a levantar el título en una temporada de cambios en el club.

En verano abandonaron el club varias piezas importantes en los éxitos de los últimos años como Tyson Carter, Dylan Osetkowski, Melvin Ejim, Kameron Taylor y Yankuba Sima, estos dos últimos fichando precisamente por Valencia Basket. Para suplirlos, llegaron James Webb III (extaronja), Xavier Castañeda, Emir Sulejmanovic, y Chris Duarte, aunque la mejor noticia es la continuidad del arquitecto del proyecto, Ibon Navarro, campeón de dos Copas del Rey, dos Champion FIBA, dos Copas Intercontinental y una Supercopa.

El conjunto costasoleño llega con buen ritmo competitivo tras disputar la Copa Intercontinental para enfrentarse a un Valencia Basket, que llega como vigente subcampeón de la Liga Endesa, aunque tiene la baja de su mejor jugador, el base dominicano Jean Montero, que se está recuperando de una lesión en el ligamento de un dedo de su mano derecha. Al igual que él, los internacionales españoles Yankuba Sima y Xabi López-Arostegui, junto a Brancou Badio, tampoco podrán jugar.

Estas bajas merman las opciones del equipo 'taronja', aunque este verano se reforzaron muy bien, incorporando a Neal Sako, Darius Thompson, Omari Moore, Isaac Nogués, Ike Iroegbu, Vincent Valerio-Bodon y el ya mencionado Kameron Taylor, exmalaguista y 'MVP' de la Supercopa 2024, para una temporada en la que afrontan el regreso a la Euroliga en la que se estrenan la próxima semana y la mudanza de pabellón al Roig Arena.

Con Pedro Martínez en el banquillo, el equipo valenciano ganó la Liga Endesa en 2017, además de ser subcampeón de la Copa del Rey aquella temporada y segundo en liga el curso pasado. Ahora, buscan consolidarse como la alternativa en España al Real Madrid, por delante de Unicaja o Barça, y para ello no habría mejor primer paso que sumar la segunda Supercopa de su historia en Málaga.

El único precedente entre ambos en el primer torneo de la temporada fue en las semifinales de 2017, cuando Valencia se impuso por 83-78, antes de superar también al entonces llamado Herbalife Gran Canaria en la final y ganar el título por primera y única vez.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

UNICAJA: Perry, Kalinoski, Duarte, Pérez y Balcerowski --posible quinteto inicial--; Díaz, Castañeda, Djedovic, Barreiro, Webb, Sulejmanovic, Tillie y Kravish.

VALENCIA BASKET: De Larrea, Puerto, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Thompson, Iroegbu, Valerio-Bodon, Moore, Nogués, Reuvers, Sestina, Happ y Costello.

--PABELLÓN: Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

--HORA: 18.00/DAZN.