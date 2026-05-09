El Unicaja expedienta a Chris Duarte y le suspende de empleo

Archivo - Chris Duarte con Unicaja - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja Málaga ha anunciado este sábado que ha abierto un expediente disciplinario al alero dominicano Chris Duarte por unas declaraciones en redes sociales tras ser incluido en el segundo mejor quinteto de la Basketball Champions League, y ha desvelado que le ha suspendido además, de forma cautelar, de empleo.

"Unicaja Baloncesto comunica que ha procedido a abrir un expediente disciplinario al jugador Christopher Duarte, lo cual le ha sido comunicado en el día de hoy. El jugador tendrá ahora un plazo de 10 días hábiles para presentar sus alegaciones, periodo durante el cual, y de forma cautelar, el jugador queda suspendido de empleo", informó la entidad malagueña en un comunicado, que señaló que informará cuando se resuelva el expediente.

El exjugador de Indiana Pacers, de 28 años, estalló al quedarse fuera de la convocatoria por decisión técnica de las semifinales de la Final Four de la Basketball Champions League frente al AEK de Atenas. "Hay un Dios arriba que sabe reconocer a sus guerreros con buena intención y de buen corazón. Este reconocimiento de hoy no me lo esperaba por toda la mierda que he pasado este año. Un grupo de personas tratando de manchar mi nombre y mi carrera", señaló en Instagram después de ser elegido como uno de los integrantes del segundo mejor equipo de la temporada en la competición.

"Yo estoy con Dios y él nunca me dejará solo. ¡Atención! Este reconocimiento viene aún no pudiendo jugar mi juego al nivel que yo sé que puedo jugarlo constantemente. Imagínate cuando corte la soga que me tiene atado. Yo nacía para ser historia y si yo estoy con Dios, ¡quién contra mí!", añadió.

Horas después, Duarte tuvo que pedir perdón. "A mis compañeros de equipo, entrenadores, Unicaja y los fanáticos. Hoy temprano, dejé que mi frustración se apoderara de mí, y asumo toda responsabilidad por eso. Me apasiona mucho este juego y ser el mejor jugador y compañero de equipo que puedo ser, pero esa pasión se expresó de la manera equivocada y por eso lo siento", apuntó.

"Mi enfoque sigue siendo en este mismo equipo, mis compañeros de equipo y haciendo todo lo posible para ayudarnos a tener la temporada que todos somos capaces de tener. Me he comprometido plenamente con eso, y ese compromiso no ha cambiado. Juntos, podemos lograr grandes cosas. Es hora de seguir adelante y volver al trabajo", concluyó.