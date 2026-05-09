El Unicaja remonta a La Laguna Tenerife y queda tercero en la Champions League

Chase Audige of Unicaja and Patty Mills of La Laguna Tenerife in action during the Final Four Basketball Champions League Third place basketball match played between Unicaja and La Laguna Tenerife at Palau Olimpic Badalona on May 09, 2026 in Badalona, Bar - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja de Málaga ha derrotado este sábado por 85-80 a La Laguna Tenerife en la final de consolación de la Basketball Champions League (BCL), cuya Final Four se está disputando en Badalona, y donde de esta forma los malagueños se han quedado con la agridulce tercera posición.

Sobre la cancha del Pavelló Olímpic, habiéndose curado las heridas por sus respectivas derrotas ante el AEK de Atenas y el Rytas Vilnius en las semifinales, Unicaja y Tenerife afrontaron con soltura esta batalla por acabar tercero en un torneo que ya rivaliza con Euroliga y Eurocup.

El primer cuarto fue ejemplo de esa actitud, con un parcial acumulado de 24-22 y que dio paso a un segundo acto donde los aurinegros mejoraron sus tiros en la 'pintura'. Después del descanso recuperó el Unicaja algo el terreno perdido, si bien al inicio del cuarto periodo volvió a dar un arreón el Tenerife, guiado por el lanzamiento exterior de Patty Mills.

Sin embargo, en el equipo entrenado por Ibon Navarro destacó lo coral y Chase Audige lo canalizó en puntos, lanzando una remontada que cuajó en los momentos finales. Eso ató definitivamente el triunfo del Unicaja, que se quedó con la tercera plaza de esta competición y evitó que Txus Vidorreta celebrase su premio a Entrenador de la Década de esta BCL.