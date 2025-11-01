Unicaja vuelve a ganar con el último cuarto ante Bàsquet Girona

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja ganó (95-71) al Bàsquet Girona este sábado en la quinta jornada de la Liga Endesa, gracias a un gran último cuarto, y recuperó la senda de la victoria, mientras que Dreamland Gran Canaria, BAXI Manresa y Río Breogán firmaron la segunda de la temporada.

El equipo de Ibon Navarro remató la faena en el Martín Carpena con un 25-14 en el último cuarto para volver a ganar en Liga tras dos derrotas. Los de Málaga rubricaron un tercer triunfo gracias a los triples finales y una buena defensa, con la actuación destacada de Tyson Pérez y Olek Balcerowski (21 de valoración cada uno).

Por otro lado, Dreamland Gran Canaria, BAXI Manresa y Río Breogán lograron la segunda victoria en cinco partidos, a costa de MoraBanc Andorra (102-85), Surne Bilbao Basket (79-77) y Coviran Granada (95-74). El triunfo de los canarios no tuvo discusión ante su público, con dominio de principio a fin.

Kyle Kuric (22 puntos) quiso dar vida a los visitantes, pero la artillería canaria fue múltiple, con Mike Tobey y Braian Angola en 20 puntos, y el gran partido que firmaron también Louis Labeyrie, Kur Kuath y Nicolás Brussino. Mientras, el Manresa tuvo que sudar para volver a ganar en un encuentro muy disputado.

El equipo catalán se llevó un final apretado, después de un buen segundo cuarto de los locales y la respuesta vasca en el tercero, gracias a Hugo Benítez y Louis Olinde. El Bilbao Basket tuvo su opción de ganar en la última, pero no entró el triple de Harald Frey en el Pavelló Nou Congost.

Mientras, el Río Breogán regaló una noche de diversión al Pazo dos Deportes con un primer cuarto histórico, con la mayor diferencia (38-14). El +24 dio tranquilidad a los gallegos para desplegar su mejor versión ante un Granada que sigue colista sin victorias. Francis Alonso (18 puntos) fue el máximo anotador.