Usman Garuba: "Mi estilo de juego es mucho más útil en la NBA que en Europa"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español de los Houston Rockets, Usman Garuba, asegura que su estilo de juego "es mucho más útil en la NBA que en Europa", después de su primera temporada "de aprendizaje" en la liga norteamericana, donde podrá jugar "todo el tiempo que quiera" si mejora algunos aspectos del juego, al mismo tiempo que reconoce que es el jugador que es hoy en día por su paso por el Real Madrid.

"Mi estilo de juego es mucho más útil en la NBA que en Europa. Mi versatilidad, ser capaz de defender a cualquier jugador que esté en el campo, poder tirar, echar el balón al suelo, hacer muchas cosas, ese es el jugador que quiero ser", reveló Garuba en una entrevista a Europa Press tras un encuentro con los medios organizado por Kellogg's, de la que es embajador.

El manchego, que está de vuelta en España tras cerrar su primer curso con los Houston Rockets en la NBA, hizo balance de este estreno en la competición, un "año de aprendizaje total", para conocer que "tienes que estar listo para cada momento", independientemente de los minutos que disputes. "No ha sido una decepción, nada me ha decepcionado, hay mil cosas que mejorar y aprender", afirmó el internacional, que ha disputado 24 encuentros esta temporada, promediando dos puntos y con solo dos titularidades.

"Sabía que el primer año podría ser de este manera, no contaba con las lesiones, obviamente, pero al final es todo un aprendizaje", insistió el de los Rockets, que esta campaña ha sufrido una serie de infortunios en forma de lesiones en el tobillo y la muñeca, así como el coronavirus, que han cortado una regularidad inexistente hasta ahora.

Por ello, el jugador de Azuqueca de Henares recalcó que ha aprendido a centrarse solo en lo que puede controlar él mismo. "No puedes controlar que se tuerza el tobillo, te partas una muñeca...", recuerda de sus lesiones.

Tras este primer año en la NBA, competición a la que llegó tras un bagaje de tres temporadas en el Real Madrid de la ACB, Garuba apunta que ve "muchas diferencias" entre ambas competiciones. "Allí no hay descensos ni ascensos. Se compite por los 'Playoffs'. Aquí cada equipo juega por algo, Euroliga, Eurocup, no descender, ves las cosas de otra manera", relató.

"No creo que la NBA sea más 'show', pero hay equipos que pelean por anillos, otros porque los jugadores sean mejores. Cada equipo tiene su forma de querer a sus jugadores. Hay de todo en la NBA", subrayó un Garuba al que no sorprendió demasiado el ambiente que se vive en Estados Unidos con la NBA, ya que ya había disputado "partidos de alto nivel" en Europa, "con gente gritándote e insultándote". "Por eso no he tenido tantos nervios a la hora de jugar allí", añadió

Y es que Garuba, que inició su aventura norteamericana con tan solo 19 años, sabe que tiene que "mejorar muchas cosas" para que le sea "más sencillo jugar en la NBA", con "detalles que pulir". "Sé que tengo que mejorar y cuando lo haga podré estar en la NBA todo el tiempo que quiera", aseveró con confianza.

"ME GUSTARÍA SER UN REFERENTE EN LA SELECCIÓN"

"Si hubiera podido irme antes a la NBA lo habría hecho. La NBA es el sueño de cualquier jugador de baloncesto, cualquier persona en mi posición se habría ido", remarcó Garuba sobre si, tras este primer año, hubiera elegido quedarse en el equipo madridista una campaña más.

Aunque no esconde que se acuerda con nostalgia de sus compañeros y admite seguir los partidos del Real Madrid, destacando que, aunque "han tenido altibajos, siempre van a competir cuando se jueguen los títulos". "Sin duda soy el jugador que soy ahora por mi etapa en el Real Madrid. He tenido muchos entrenadores en la cantera, en el primer equipo, todos me han aportado mi granito de arena para que yo esté aquí, han hecho un trabajo magnifico para llevarme a donde estoy ahora mismo", celebró.

Con el Eurobasket de septiembre como próximo gran objetivo con la selección, Garuba sostiene que le gustaría "ser referente" en el combinado nacional. "Los jóvenes tenemos que dar pasos adelante, ya que las leyendas como los Gasol, Sergio Rodríguez, entre otros, se están retirando. No sé si estoy preparado para relevarles, pero voy a dar el 100 por 100", manifestó.

Finalmente, el manchego tiene claro que su deseo para la próxima temporada es tener "salud". "Es lo único que necesito para el año que viene, todo lo demás viene solo", confesó un Garuba, para el que "no es tan complicado mantener los pies en el suelo". "Lo consigo gracias a la gente que me rodea, amigos, mis padres, da igual lo bien que juegue, siempre me ponen los pies en el suelo", sentenció.