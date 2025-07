Usman Garuba: "Mi etapa en Estados Unidos no salió como quise, pero se la recomiendo a todos"

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pívot internacional español del Real Madrid, Usman Garuba, que no acudirá con España al Eurobasket por paternidad y para recuperarse de los problemas físicos con los que acabó la temporada, recomienda a sus ya excompañeros Hugo González y Eli John Ndiaye, que han puesto rumbo a los Estados Unidos para intentar jugar en la NBA, vivir "la experiencia americana", aunque la suya no salió como él hubiese querido, mientras que dejó claro que está "listo" para trabajar con su nuevo técnico, el italiano Sergio Scariolo.

"Recomiendo a todos que tengan esa experiencia americana. Obviamente la mía no salió como yo hubiese querido, pero al final son cosas que pasan en la vida y que uno no puede controlar, pero bueno, servirá para mi aprendizaje en el futuro", afirmó Usman Garuba en una entrevista a Europa Press tras acudir a la clausura del Campus Social Kellogg's en Madrid.

El pívot, que jugó en la G-League y en la NBA, le aconsejó a sus compañeros que "disfrutaran, trabajasen y no se comiesen la cabeza". "Hay que centrarse en controlar lo que depende de ti. No puedes controlar lo que le guste al entrenador o los minutos que tengas, pero sí el trabajo diario y esto hará que llegues a tus objetivos", continuó.

Garuba reconoció que no ha podido "transmitir" a su juego lo que mejoró en Estados Unidos, aunque cree que "poco a poco se irá viendo". "Es cierto que no creo que haya podido transmitir a mi juego aquí en Europa todo lo que he mejorado como jugador. Sobre todo en el tema mental me ha servido mucho esa experiencia para mejorar como jugador", afirmó.

Para el jugador madridista, la liga de desarrollo estadounidense no sirve para "determinar el nivel real" de los jugadores, porque la utilizan como "un escaparate" para salir de ahí y llegar a la NBA. "Yo creo que el nivel de la liga es mucho más alto que parece, pero entendemos que ahí todo el mundo lo usa como escaparate. Es una liga que está mejorando, y los equipos están mandando a los jóvenes ahí para mejorar. Es una buena experiencia, sirve de aprendizaje", señaló.

Cuestionado por la temporada pasada del Real Madrid, en la que el equipo entonces dirigido por Chus Mateo ganó la Liga Endesa, Garuba aseguró que "no ha sido la mejor" por varios motivos, entre los que destacó "las lesiones de jugadores clave, la falta de ritmo y la adaptación de los fichajes". "Estamos en un club donde no podemos poner excusas y trabajamos día a día para ello. Lo único que puedo decir es que mejoraremos lo del año anterior, subrayó.

La próxima temporada trae muchos cambios en el Real Madrid, con Sergio Rodríguez y Sergio Scariolo como principales rostros nuevos, en el rol de director deportivo y entrenador, respectivamente. "Son gente que conozco y estoy convencido de que lo harán genial con nosotros. Estoy listo para trabajar con ellos", aseguró Garuba.

En relación a lo que puede aportarle al equipo la próxima temporada, el pívot de Azuqueca de Henares destacó su "versatilidad defensiva", aunque también intenta aportar su "versatilidad ofensiva", dando "un ritmo más al juego". "Creo que es algo en lo que puedo destacar. Es cierto que sobre todo defensivamente destaco mucho por mi versatilidad a la hora de poder defender a jugadores más pequeños o más grandes que yo", apuntó, mostrándose confiado en que puede "hacer mucho más" y está "listo para ir trabajando para ello".

Usman Garuba realizó estas declaraciones tras acudir a la clasura en Madrid del Campus Social Kellogg's, marca de la que es embajador de valores desde 2021, cuando Kellogg's le consideró la persona adecuada para ostentar este puesto porque podía "transmitir valores de compañerismo, trabajo y diversión" a los niños que participan en los Campus de baloncesto que organiza la empresa. "Es algo que representa mi día a día y creo que es importante", valoró.

Una alimentación sana y equilibrada es indispensable para el deportista de élite y el jugador del Real Madrid lo sabe, por lo que intenta "llevar día a día una nutrición saludable", viendo lo que necesita. "Las barritas y los cereales de Kellogg's me gustan mucho", finalizó entre risas.