El Valencia afronta un duro test ante el colíder Estrella Roja

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este viernes (21.00 horas) en el Roig Arena al Estrella Roja de Belgrado, uno de los equipos más en forma de la Euroliga y actual colíder con un balance de 8-3, en un duelo de la jornada 12 de la Fase Regular que medirá la irregularidad de los 'taronja', novenos con 6-5 y situados por ahora en zona de 'Play-In', con la fiabilidad reciente de un rival que ha ganado ocho de sus últimos nueve compromisos.

El conjunto de Pedro Martínez llega a la cita con la espina clavada de la última jornada, una derrota ajustada en la pista del Paris Basketball (90-86) que frenó la notable victoria lograda en su anterior partido como local, cuando el Valencia firmó una de sus mejores noches del curso al superar con autoridad al Real Madrid (89-76).

Una montaña rusa de resultados se completa con la caída previa en Kaunas ante el Zalgiris (86-77), una irregularidad que sigue marcando el inicio de temporada. Y ahora reciben a un Estrella Roja lanzado desde la llegada de su nuevo técnico y que ha encadenado una dinámica casi perfecta. Sólo el recién incorporado Dubai Basketball logró tumbar a los serbios (102-86) en territorio emiratí, pero el conjunto de Belgrado reaccionó con carácter y se impuso en la última jornada al AS Mónaco (91-79).

El 8-3 les confirma como uno de los bloques más sólidos y físicos de esta Euroliga, junto al 'rookie' y colíder, desde lo más alto de la tabla, Hapoel Tel Aviv. Además, el historial reciente tampoco sonríe a los 'taronja', que acumulan un 2-9 adverso en los once enfrentamientos entre ambos, en la Euroliga, desde el año 2000.

Aun así, los dos triunfos valencianos llegaron en casa -en enero de 2021 (91-71) y en diciembre de 2023 (85-81)-, y los 'taronja' buscan su tercera victoria en un contexto que les resulta propicio. En los últimos cinco duelos, además, el balance es un más ajustado 2-3 para los balcánicos y los del Roig Arena quieren, en su flamante nueva casa, poner un 3-3 en ese balance más reciente.

El choque opondrá a dos de los equipos más productivos en ataque de toda la competición, aunque con estilos muy distintos. El Valencia Basket es el segundo que más anota (90,1 puntos) y el que mayor porcentaje de sus puntos obtiene desde el triple (40,9%), con un 37,6% de eficacia desde el perímetro. Si bien el Estrella Roja tampoco desentona desde lejos (36,5%), aunque es el equipo que menos triples intenta y basa su anotación (87,7 puntos de media) en la pintura.

Pedro Martínez podrá contar con toda su plantilla para este encuentro, después de recuperar efectivos en las últimas semanas. El técnico destacó en la previa que es un partido "muy motivante" contra un equipo que está en una "racha muy buena", recordando que los serbios son uno de los mejores equipos de la Euroliga en esta temporada.

En el bando serbio, el Estrella Roja no ha facilitado parte médico oficial, pero va vaciando su enfermería. Jordan Nwora y Chima Moneke han regresado a los entrenamientos -la pareja más valorada del torneo con 43,8 créditos conjuntos-, mientras que Devonte' Graham podría incluso debutar tras recibir el alta para integrarse en el grupo. Por el contrario, siguen de baja Ebuka Izundu, Tyson Carter, Jasiel Rivero, Isaiah Canaan y Joel Bolomboy.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Nogués, Taylor, Reuvers y Pradilla --posible quinteto inicial--; Badio, Puerto, Montero, Key, Moore, Sako y Sima.

ESTRELLA ROJA BELGRADO: Miller-McIntyre, Kalinic, Ojeleye, Dobric y Motiejunas --posible quinteto inicial--; Plavsic, Miljenovic, Butler, Davidovac, Stojkovic, Radosic y Dos Santos.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Sukys y Boubert.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 21.00/Movistar+.