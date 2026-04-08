El Valencia Basket ansía ahora el top 4 de la Euroliga

Archivo - Kameron Taylor durante un partido del Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket intentará no dejar pasar la oportunidad de su segundo partido consecutivo en el Roig Arena y sumar una victoria con sabor a top 4 en la fase regular de la Euroliga 2025-26 en la visita este jueves (20.30 horas) ante el siempre peligroso Panathinaikos AKTOR.

El conjunto que entrena Pedro Martínez ha cumplido ya su primer objetivo y lo ha hecho con creces. Tras ganar este martes (102-96) al EA7 Emporio Armani Milán italiano en su flamante nuevo feudo, certificó su clasificación para los 'playoffs' de cuartos de final y se aupó a la segunda posición de la tabla con un balance de 23-13.

Y ahora, los 'taronjas' no se quieren relajar y quieren cerrar su presencia entre los cuatro primeros y gozar del factor cancha en las eliminatorias que llevarán a la Final a Cuatro de Atenas, un objetivo que comparte el Panathinaikos, que está a dos triunfos del equipo valenciano y que viene de ganar con autoridad al Barça en el Palau Blaugrana (79-93).

El Valencia busca tener una jornada final, donde se medirá a domicilio al Dubai BC, lo más tranquila posible y eso pasa por volver a hacerse fuerte ante su entusiasmada afición. Ganar al 'PAO' prácticamente le aseguraría el top 4, oficial si viene acompañado de una derrota del Real Madrid, que está a un triunfo pero con el 'average' ganado, en Estambul ante el Fenerbahçe, con el que está empatado, pero en este caso con el 'average' a su favor.

Pero no será fácil batir a un Panathinaikos que aunque se está mostrando irregular esta temporada, sigue siendo peligroso gracias a una plantilla de mucho nivel, con muchos 'primeros espadas' y reforzada en relación a la que batió por 79-89 en el duelo de la primera vuelta en el OAKA donde no estaban su flamante nuevo fichaje, Nigel Hayes-Davis, ni el pívot francés Mathias Lessort, ya recuperado de su lesión.

El primero, ya vital la temporada pasada para el título del Fenerbahçe, ha demostrado su impacto en su vuelta al baloncesto europeo y tras ocho partidos promedia 15,9 puntos para formar una pareja muy peligrosa junto al escolta Kendrick Nunn, su mejor anotador con 19,4. De hecho, el conjunto del excéntrico Ergin Ataman presenta los mejores números ofensivos del torneo en las últimas seis jornadas con 94,8 puntos.

"Para mí, Panathinaikos es uno de los dos mejores equipos de la competición. Ya sé que no están entre los dos primeros ahora mismo, pero es de los dos mejores para mí, así que tenemos que intentar ganar, dar nuestro máximo y quedar lo más arriba que podamos", dijo Pedro Martínez.

"Lo importante era clasificarse para los 'playoffs' y tenemos que estar muy contentos, pero es preferible si quedamos entre los cuatro primeros y si es entre los dos primeros, también. La liga regular no se ha acabado, quedan dos partidos y los hemos de intentar ganar por muchos motivos", advirtió finalmente el entrenador del Valencia en su rueda de prensa.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Reuvers, Key, Montero, Moore, Costello, Nogués y Sima.

PANATHINAIKOS: Grant, Nunn, Osman, Hernangómez y Lessort --posible quinteto inicial--; Faried, Grigonis, Shorts, Hayes-Davis, Mitoglou, Sloukas y Kalaitzakis.

--ÁRBITROS: Difallah, Hordov y Thepenier.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/#Vamos.