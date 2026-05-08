El Valencia Basket aplaca al Panathinaikos otra vez en Atenas y fuerza el quinto partido

Jean Montero, en un partido con el Valencia Basket. - Europa Press/Contacto/Giorgos Arapekos

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha ganado este viernes por un estrecho 86-89 en su visita al Panathinaikos AKTOR durante el cuarto partido de su serie de cuartos de final en la Euroliga 2025-26, empatando así los valencianos el cómputo global (2-2), merced a otro desenlace de taquicardia y que ha sonreído a los valencianos por su temple en los instantes decisivos.

En el Telekom Center de Atenas, Jean Montero fue el protagonista casi absoluto con 10 puntos y dos asistencias en menos de siete minutos sobre la cancha, lanzando un parcial de 10-20 y que el Panathinaikos solo pudo mitigar gracias a Mathias Lessort en el poste bajo. El ambiente del OAKA volvía a ser ensordecedor, pero el Valencia mandaba desde el principio.

Cargando el rebote, sobre todo el ofensivo, y corriendo tanto como lo han hecho esta temporada, los pupilos de Pedro Martínez abrocharon el primero periodo con un 15-26 a su favor. Y el ritmo siguió igual en el comienzo del siguiente acto, yéndose los 'taronjas' (17-31, 22-34) hasta que entró en escena Vassilis Toliopoulos, habitual actor secundario.

Ergin Ataman no lo suele tener en sus planes, pero la gris versión de otros hombres de su plantilla obligaba al entrenador del Panathinaikos a cambiar planes. Pese a ello, Kendrick Nunn aportaba poco en defensa por estar lento y Jerian Grant apenas sumaba en ataque. Y aprovechó todo eso el Valencia para poner el +15 (24-39) tras un triple de Nate Reuvers.

Mientras en el bando valenciano aparecían Brancou Badio y Kameron Taylor desde su fondo de armario, en el conjunto ateniense faltaba gente que asumiera los galones. Juancho Hernangómez lo intentó, pero cometió su cuarta falta personal tras haber estado solo 7:20 sobre la cancha, así que entonces se erigió Cedi Osman en faro ofensivo de los locales.

A él, que logró dos acciones de 2+1, se agarraron para no flojear de cara al descanso (37-44). Al regreso de vestuarios, aumentó su presión defensiva el Panathinaikos y la permisibilidad arbitral tampoco ayudó a los 'taronjas'. Osman brillaba más, siendo versátil en sus canastas, y además Nunn consiguió dos triples que voltearon el marcador (49-48).

Contestó Braxton Key entre los 'taronjas', ya que Montero descansaba un poco mientras Sergio de Larrea ocupaba su lugar en el parqué. Pero en general el partido se había estancado en puntaje, hasta que respectivos triples de Darius Thompson y de Montero, ya de vuelta al quinteto, pusieron el 53-58 a solo 44.9 para acabar el tenso tercer periodo.

Habiendo respondido Nunn igualmente desde el perímetro, el Valencia agotó el minuto 30 sobre la bocina gracias a un palmeo de Montero tras rebote y tiro de Badio en escorzo. Con 56-60 arrancó el cuarto cuarto y, aunque Jaime Pradilla logró un triple afortunado por dar la bola en la base del aro antes de entrar, fue el 'PAO' quien mostró mayor puntería.

Llegaron a empatar los griegos con un matazo de Lessort (65-65) y más adelante con un robo y contragolpe de Osman (67-67). A 5:48 de la bocina final clavó un triple de Thompson que dio aire al Valencia porque, para más inri, Hernangómez falló otro tiro desde una esquina y a continuación Taylor amplió la jugosa ventaja visitante (67-72) con dos tiros libres.

Nigel Hayes-Davis estaba fatal y Grant desnortado, así que aprovechar el tiempo muerto televiso era clave para el 'PAO'. Dos malas acciones de Neal Sako, eliminado por faltas, fue enmendada por compañeros como Matt Costello por su brega en defensa y Badio por sus irrupciones en el ataque. No en vano, Badio estableció el 69-76 a 3:59 de la conclusión.

Para colmo de los verdes, Montero al contragolpe tras un robo amplió la buena racha del Valencia. El reloj transcurría y Nunn era el recurso fácil junto a Osman, si bien los 'taronjas' eran algo más corales y lo plasmó Key con una canasta a tablero (75-82). Minuto y medio para zanjar el duelo y Ataman sacó del banquillo a tiradores buscando la remontada.

Eso sí, el plan era regulero porque nadie había sido fiable hasta ese momento, lo que se notó con errores en lanzamientos difíciles. Se lució el Valencia en ese contexto de tensión con un mate de Key, un tapón de Taylor y una bandeja de Montero, pero faltaba la guinda y Taylor decidió mal dos veces seguidos, falta personal incluida a Hayes-Davis en un 2+1.

Los vaivenes eran constantes y Hayes-Davis colocó el 83-86, a lo que contestó el Valencia con manejo hábil del balón. Montero recibio falta, transformó sus dos tiros libres porque el 'PAO' estaba en bonus y 19.6 en el cronómetro aún daban esperanzas a los locales. En un tiempo muerto cuajaron, su jugada para tirar de tres, pero Nunn y Hayes-Davis erraron.

Su buen hacer en el rebote ofensivo dio otra oportunidad a Osman, que sí acertó (86-88) y dejó al equipo rival 7.8 para su siguiente posesión. Costello fue objeto de falta, convirtió su primer tiro libre y falló el segundo; Nikos Rogkavopoulos cazó ese rebote y pasó a Hayes-Davis, quien casi desde el centro de la pista no embocó su triple a la desesperada.

En esta ocasión salió cara el final de infarto para los pupilos de Pedro Martínez, que forzaron el quinto y decisivo partido del 'playoff' nuevamente en el Roig Arena de la capital del Turia. La próxima semana, al calor de su afición, el Valencia tratará de obrar la remontada para el cómputo global de la serie y meterse en su ansiada Final Four.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANATHINAIKOS, 86 - VALENCIA BASKET, 89 (37-44, al descanso).

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Grant (4), Nunn (19), Hayes-Davis (12), Osman (26) y Lessort (8) --quinteto inicial--; Shorts (3), Rogkavopoulos (-), Faried (-), Hernangómez (7), Toliopoulos (7) y Mitoglou (-).

VALENCIA BASKET: Montero (29), Badio (6), Taylor (11), Costello (1) y Sako (2) --quinteto inicial--; Reuvers (7), Key (12), Thompson (8), Pradilla (10), De Larrea (1) y Moore (2).

--PARCIALES: 15-26, 22-18, 19-16 y 30-29.

--ÁRBITROS: Radovic, Difallah y Petek. Eliminaron por faltas personales a Hernangómez en el Panathinaikos y a Sako en el Valencia Basket.

--PABELLÓN: Telekom Center Athens, 19.031 espectadores.