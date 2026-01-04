El Valencia Basket avista el liderato y el Baskonia acerca la Copa

Valencia Basket - ACB PHOTO

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket no dio opción (103-76) al BAXI Manresa para aprovechar la derrota del Real Madrid en el Clásico y acercarse al liderato de la Liga Endesa, en una jornada 14 en la que un Kosner Baskonia en racha acercó su billete a la Copa del Rey.

Después de la derrota de los blancos en casa ante el Barça, el equipo 'taronja', único invicto ante su público, dio cuenta del Manresa sin necesidad de su mejor versión en el triple. Los de Pedro Martínez castigaron la zona rival y dominaron de principio a fin.

Sergio de Larrea recuperó su mejor versión tras lesión (21 de valoración) y lideró a los locales junto a Jaime Pradilla (21 puntos y 25 de valoración). Además, Jean Montero allanó el camino con una gran primera mitad. El Valencia se pone así con 11 victorias, a una del Madrid pero con un partido menos, mientras que el BAXI Manresa se despide de su sueño copero precisamente en el Roig Arena.

El recinto valenciano albergará la Copa del Rey del 19 al 22 de febrero y el Baskonia, después de perderse las dos últimas ediciones, firmó su cuarta victoria seguida para tratar de no volver a fallar. Los de Paolo Galbiati, octavos con ocho triunfos, doblegaron (99-92) al MoraBanc Andorra con la irrupción de Mamadi Diakité (15 puntos y 24 de valoración).

Pese a mandar desde un fuerte inicio, el Baskonia tuvo que remar hasta el final por la pelea andorrana. Markus Howard, con 11 puntos en el último cuarto, fue también decisivo junto a Kobi Simmons y Timothé Luwawu-Cabarrot, ambos con 19 puntos, para que el equipo vasco siga su racha liguera sin abrir la puerta a aspirantes.

Y es que el atasco por meterse en el 'Top 8' es importante. El Surne Bilbao Basket firmó la sexta victoria, igualando a Dreamland Gran Canaria, Río Breogán y a un Bàsquet Girona al que venció en Fontajau por 89-93. Después de tres derrotas seguidas, los vascos reaccionaron con seis jugadores en dobles dígitos de anotación, sin épica esta vez de Martinas Geben en los catalanes.

Además, el Casademont Zaragoza se alejó de la zona baja e igualó en la tabla al Hiopos Lleida (77-87). Trae Bell-Haynes (16 puntos y 23 de valoración) y Santi Yusta (19) lideraron el triunfo maño en Barris Nord, donde los locales solo se encontraron a gusto en el tercer cuarto.