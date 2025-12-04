Valencia Basket busca dar un golpe de efecto en su visita al OAKA

Archivo - El jugador del Valencia Basket Brancou Badio - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket visita este viernes (20.15 horas) al Panathinaikos en el Telekom Center Athens, en la decimocuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un encuentro de primer nivel para el club valenciano, que buscará asaltar el OAKA y dar un golpe de efecto que le permita entrar a los puestos de 'Play-offs', aunque enfrente tendrá a uno de los tres colíderes de la competición.

Los de Pedro Martínez arrancan este mes de diciembre con una visita muy exigente al Panathinaikos, en el que será el primer partido de los seis de Euroliga que disputarán en este final de 2025. El club 'taronja' está situado en la séptima posición, aunque con el mismo registro que otros cinco equipos, por lo que tiene muchas opciones de acabar en la zona alta en caso de tener un buen final de año.

El Valencia Basket pasó por encima del Bayern de Múnich (90-64) en su último choque antes del parón de selecciones. El base senegalés Brancou Badio (16 puntos) volvió a ser el jugador más destacado, en un partido en el que el internacional español Sergio de Larrea entró en la convocatoria, pero no disputó ningún minuto por cuarto partido consecutivo en la Euroliga.

Uno de los tres descartes en el duelo frente al conjunto alemán fue Xabi López-Arostegui, quien se lesionó en el entrenamiento del pasado lunes y que se perderá este encuentro frente al Panathinaikos por una lesión muscular en la pierna derecha. El alero vasco es una de las dos bajas del club valenciano, que tampoco podrá contar con el ala-pívot estadounidense Braxton Key.

Con estas dos ausencias, el Valencia visitará el Telekom Center Athens, donde se medirá a un Panathinaikos que cuenta con numerosas bajas, especialmente en la posición de pivot. Tanto el francés Mathias Lessort como el estadounidense Richaun Holmes sufrieron lesiones de larga duración, por lo que el club griego tuvo que acudir al mercado para firmar a Kenneth Faried, quien estaba jugando en Taiwán y que ha sido nombrado MVP del mes de noviembre en la Euroliga.

El interior estadounidense ha promediado 13,5 puntos y 7,5 rebotes en los cuatro partidos que ha disputado en la competición europea, liderando al conjunto verde a vencer todos los encuentros. Con estas cuatro victorias consecutivas, el campeón en la edición de 2023 se ha situado en el coliderato, juntamente con el Hapoel Tel Aviv y el Estrella Roja.

No lo tendrá fácil el Valencia Basket para vencer en el OAKA, lugar donde el Panathinaikos no pierde desde el mes de octubre, cuando cayó frente al Barça (96-103) en el encuentro de la segunda jornada. Mientras que el equipo de Pedro Martínez no vence fuera del Roig Arena desde el mes de octubre, por lo que un triunfo en Atenas sería un golpe de efecto para el club valenciano, que podría terminar la jornada en puestos de 'Playoffs'.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Shorts, Nunn, Osman, Hernangómez y Faried --posible quinteto inicial-- Grant, Sloukas, Yurtseven, Kalaitzakis, Mitoglou, Rogkavopoulos y Samodurov.

VALENCIA BASKET: Thompson, Montero, Taylor, Reuvers y Pradilla --posible quinteto inicial--; Puerto, De Larrea, Key, Moore, Sako, Costello y Nogués.

--ÁRBITROS: Belosevic, Nedovic y Vilius.

--PABELLÓN: Telekom Center Athens.

--HORA: 20.15/Movistar Plus.