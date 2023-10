El Valencia Basket busca mantener ante el Maccabi el invicto europeo

Los 'taronja' reciben en casa en Euroliga ante un rival que no juega desde el 5 de octubre por el conflicto bélico en Israel



MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este miércoles al Maccabi Tel Aviv israelí en el Pabellón de La Fuente de San Luis (20.30 horas) en la tercera jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2023-2024, en la que el conjunto valenciano quiere mantener su gran racha de resultados ante un rival, en un encuentro marcado también por su declaración de alto riesgo tras el conflicto bélico que se están viviendo en Israel.

El equipo 'taronja' ha arrancado bien la máxima competición continental gracias a sus dos victorias ante dos candidatos a los puestos altos como son el Mónaco (70-65) y el Fenerbahce turco (77-74) y ahora, en su tercer partido consecutivo como local, intentará mantener estas buenas sensaciones ante otro aspirante a la zona alta.

Los de Álex Mumbrú están atravesando un buen momento ya que no conocen la derrota desde el primer partido de Liga Endesa ante el Basquet Girona, encandenando seis victorias seguidas, un refuerzo de cara a buscar este año un golpe en la mesa en la Euroliga y aspirar a los 'Playoffs'.

Para ello, intentará seguir haciéndose fuerte como local en un encuentro con cierta tensión extradeportiva por lo que está sucediendo en Israel y la guerra con Hamás, que además de tener al Maccabi entrenando fuera del país y obligado a jugar sus partidos de Euroliga fuera de casa, ha provocado que aquí en España haya sido declarado de alto riesgo.

"No tendría sentido que no lo tratáramos de máximo riesgo, hay que tener seguridad, pero hay que tener un poco de cordura y saber que es un partido de baloncesto, intentar que esté todo lo máximo controlado. Me encantaría que vinieran muchos aficionados, jugamos en casa y quiero transmitir a la afición que desde Valencia Basket se está intentando todo para que la seguridad sea máxima y pueden venir a divertirse", aseguró Alex Mumbrú en la previa del duelo.

El técnico 'taronja' no escondió que "es un partido un poco extraño por la situación", pero prefirió centrarse en la parte "exclusivamente deportiva", recalcando que el Maccabi "es un rival ha jugado un muy buen partido contra el Partizán y ganando a un gran equipo jugando muy bien a baloncesto".

"Se han complementado bien no sólo para llegar al 'Playoff' como el año pasado sino también a la 'Final Four'. Están bien entrenados, saben a lo que juegan, así que será un partido duro y complicado seguro", declaró el entrenador catalán.

Este tendrá la duda del alero Semi Ojeleye por una sobrecarga, mientras que el base serbio Stefan Jovic, que se perdió el encuentro en Lugo tras recibir un golpe en la cadera, pero que ya se ha incorporado a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. El base Jared Harper será baja en los locales.

El equipo valenciano cayó en la última visita macabea a La Fonteta de forma muy ajustada (93-94), lo que supuso su tercera derrota seguida contra el seis veces campeón de Europa y la octava en diez partidos, aunque los dos triunfos han sido bajo el calor de su público.

Por su parte, el Maccabi Tel Aviv llega a Valencia sin jugar desde su victoria ante el Partizán del pasado 5 de octubre por el conflicto bélico en su país, que les ha obligado a aplazar todos sus encuentros como local en la competición continental y estar entrenando en Chipre.

El equipo israelí llegará con la sensible baja del base Wade Badlwin IV y con dos viejos conocidos de la afición local como son los interiores Jasiel Rivero y James Webb III, y con la referencia del nacionalizado español Lorenzo Brown, autor de 22 puntos y 8 asistencias ante los de Zeljko Obradovic.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Jones, Robertson, Claver, Reuvers y Toure --posible quinteto inicial--; Ojeleye, Davies, Ferrando, Inglis, Jovic, Pradilla y Puerto.

MACCABI TEL AVIV: Brown, Cleveland, Cohen, Colson y Nebo --posible quinteto inicial--; Blatt, Dibartolomeo, Menco, Rivero, Sorkin y Webb III.

--ÁRBITROS: Belosevic, Rossi y Tsaroucha.

--PABELLÓN: Fuente de San Luis.

--HORA: 20.30/+Vamos.