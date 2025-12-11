El Valencia Basket comanda la Euroliga

Archivo - Kameron Taylor, Valencia Basket - ACB PHOTO - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket fulminó (94-82) al Anadolu Efes este jueves en la jornada 15 de la Euroliga para verse en lo alto de la tabla con diez victorias, la cuarta seguida, con otra actuación coral encabezada por Jaime Pradilla, Kameron Taylor y Matt Costello.

Los de Pedro Martínez dieron cuenta de un Efes en horas bajas, que espera el fichaje inminente de Pablo Laso, con solo dos victorias en sus últimos once partidos contando la liga turca. La racha positiva de los 'taronja' barrió al campeón de 2021 y 2022, de nuevo serios en defensa e imponiendo un alto rimo ritmo de juego.

Tras brillar lejos de casa la semana pasada, el regreso al Roig Arena mantuvo el buen historial en duelos contra el Efes, siete victorias de ocho visitas de los turcos a la ciudad del Turia. Pradilla (14 puntos y 23 de valoración), Costello (15 y 20) y Taylor (20 puntos) comandaron a un Valencia letal tras el descanso.

El ex de los 'taronja' Jordan Loyd e Isaïa Cordinier sujetaron a un Efes que recuperó a Vincent Poirier, pero que mantiene bajas como la de Shane Larkin. Además, los visitantes tuvieron problemas de faltas con Ercan Osmani y un Rolands Smits que fue el mejor de los turcos en el primer cuarto. El Valencia, un poco irregular, enlazó sus mejores minutos con rebote ofensivo y transiciones rápidas.

La buena renta local se esfumó antes del descanso (45-39), pero los seis triples del tercer cuarto marcaron diferencia. El trío letal Taylor, Pradilla, Costello despegó con la reanudación y solo Cordinier evitó una paliza mayor. La estocada de los de Pedro Martínez fue en el inicio del último cuarto (75-59), con la lucha de Pradilla y un Efes ya rendido ante un Valencia muy superior.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 94 - ANADOLU EFES, 82. (45-39, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson (-), Badio (6), Taylor (20), Reuvers (8) y Pradilla (14) --quinteto inicial--; Montero (9), Puerto (9), De Larrea (3), Moore (7), Sako (-), Costello (15), Sima (3).

ANADOLU EFES: Cordinier (18), Loyd (18), Weiler-Babb (3), Smits (8) y Osmani (9) --quinteto inicial--; Poirier (4), Beaubois (2), Hazer (7), Swider (8), Mutaf (3), Yilmaz (2), Jones (-).

--PARCIALES: 22-20, 23-19, 26-20, 23-23.

--ÁRBITROS: Difallah, Foufis y Calic. Eliminado Smits por faltas.

--PABELLÓN: Roig Arena.