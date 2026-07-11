El Valencia Basket contrata al prometedor Mario Saint-Supéry

Mario Saint-Supéry, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista español Mario Saint-Supéry, base de 20 años y 1,94 metros de altura, se ha convertido en nuevo jugador del Valencia Basket para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

Nacido el 14 de abril de 2006 en Málaga, "el internacional español regresa de este modo al baloncesto nacional tras su etapa en la NCAA para ponerse a las órdenes de Xavi Albert", según indicó este sábado la entidad 'taronja' en su página web.

"En un contexto de continuo éxodo de talento a tierras americanas, el jugador andaluz ha visto en el Valencia Basket el proyecto perfecto para seguir desarrollando su carrera, apostando por finalizar su época universitaria y volver a España para demostrar su habilidad al máximo nivel competitivo. Saint-Supéry llega además con buenas sensaciones de esta aventura americana, en la que se ha ido hasta los 8,6 puntos y 3,8 asistencias para 11 de valoración de media", agregó la nota de prensa.

"Formado en las categorías de formación del Unicaja Málaga, asombró al panorama nacional al convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en debutar en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League con apenas 15 años. Tras destacar en su etapa formativa, la continuidad le llega en forma de cesión con el UBU Tizona Burgos, donde firma 11,8 puntos por partido con un 46,5% de acierto en tiros de tres para 11,9 de valoración media por encuentro", subrayó el comunicado oficial.

Luego la misma nota añadió que "su progresión llamó la atención del BAXI Manresa, en una nueva cesión por parte de Unicaja que le dio la alternativa al máximo nivel, y el jugador demostró que el salto no le quedaba grande: 33 partidos en Liga Endesa con 8,3 puntos, 2,1 rebotes y 2,1 asistencias de media, para 8,5 de valoración".

"Precisamente en cuanto a valoración se refiere, llegaría a firmar dobles dígitos hasta en 15 partidos, dejando su mejor marca en 24, firmándola hasta en dos ocasiones. También con el conjunto catalán tuvo la oportunidad de participar en 12 partidos de la Basketball Champions League, en los que llegó a firmar 16 puntos para 18 de valoración como mejor actuación", detalló el Valencia Basket en su texto de prensa.

"Su notable crecimiento llamó la atención de las universidades americanas, que apostaron fuerte por su incorporación. En su primer año en EE.UU. se había adaptado rápidamente para ser también pieza importante, anotando y repartiendo juego, con unos números de 8,6 puntos con un 40,3% de acierto en el tiro exterior y 3,8 asistencias para 11 de valoración media", precisó la nota del club valenciano.

"Quemando etapas a velocidad de vértigo en las categorías de formación de la selección española, se coronó como MVP del Europeo sub-16 en 2022, promediando unos espectaculares 21,9 puntos, 6,0 rebotes y 4,1 asistencias por partido para colgarse la medalla de plata. Un año más tarde, repitió metal en el Europeo sub-18 de 2023", recalcó la nota.

"Su meteórica progresión alcanzó el plano internacional definitivo en noviembre de 2024, cuando debutó con la selección absoluta con 18 años y 7 meses. Desde entonces se ha consolidado y acumula 13 internacionalidades, un impacto que tuvo por ejemplo su reflejo en el Eurobasket, tras promediar 8,2 puntos y 2,8 asistencias por encuentro", zanjó el comunicado.