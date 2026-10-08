Archivo - Josep Puerto, Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

Valencia Basket da cuenta de Hapoel en su inicio perfecto

Cuarta victoria en cuatro jornadas de Euroliga

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket alargó su perfecto arranque de temporada en la Euroliga con la cuarta victoria en cuatro partidos, lograda este jueves contra Hapoel Tel Aviv (93-82) en el Roig Arena.

Pese a la decena de bajas y casi otras tantas altas este verano, el equipo 'taronja' igualó su mejor inicio histórico en la máxima competición continental. Los de Xavi Albert controlaron el encuentro a una marcha más que su rival, siempre con el marcador muy a favor, salvo en los chispazos de Antonio Blakeney (30 puntos).

El Valencia Basket anuló al resto de estrellas de su rival, un Hapoel que llegaba en racha a domicilio con las dos victorias de la semana pasada. TJ Shorts y Kameron Taylor pusieron los puntos en el primer tiempo (47-40). Josep Puerto, con dos triples seguidos, frenó la reacción rival en el tercer cuarto, y Dylan Osetkowski destacó también en una actuación coral del líder de Euroliga.

El equipo 'taronja' esperó la visita del Hapoel con el cuchillo entre los dientes, en busca de seguir invicto, y lo dejó claro en un gran primer tiempo donde llegaron a mandar de 14 puntos. Los de Albert salieron con una acertada versión, con superioridad en el rebote, pero Hapoel tuvo su reacción en defensa.

11 puntos cada uno de TJ Shorts y Taylor llevaron las riendas al descanso y la pegada que en el triple se fue al 50%. El cuadro visitante apretó bajo el grito de Dimitrios Itoudis, para después recortar en el marcador con los chispazos de Antonio Blakeney. Sin embargo, el Hapoel estuvo falto de más estrellas, como Dan Oturu, Elijah Bryant o Vasilije Micic.

Del 47-45 en la reanudación, el equipo español se aferró a su renta con esas dianas de Puerto (66-52), y el Hapoel bajó pronto los brazos. En el último cuarto, los de Itoudis, o más bien, los de Blakeney se acercaron a dos minutos del final (89-82) pero Osetkowski selló el cuatro de cuatro de un Valencia renovado pero igual de favorito a repetir Final Four.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 93 - HAPOEL TEL AVIV, 82. (47-40, al descanso).

--EQUIPOS.

-VALENCIA BASKET: Shorts (15), Brooks (9), Taylor (17), Osetkowski (10) y Sako (2) --quinteto inicial--; Cárdenas (-), Corbalán (-), Reuvers (6), Puerto (11), Mirotic (9), Rivero (10), Moore (4).

-HAPOEL TEL AVIV: Satoransky (4), Micic (4), Bryant (12), Leday (7) y Oturu (6) -quinteto inicial--; Caboclo (-), Blakeney (30), Wainright (6), Toppin (5), Odiase (8), German (-).

--PARCIALES: 29-17, 18-23, 27-17, 19-25.

--ÁRBITROS: Hordov, Zamojski y Boubert. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena.