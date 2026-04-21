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MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket se enfrentará al Panathinaikos en el 'Playoff' de la Euroliga, después de que el equipo griego, séptimo en la Fase Regular de la máxima competición continental, se impusiese este martes en su partido de 'Play-in' al AS Mónaco (87-79).

Los de Ergin Ataman, que se marcharon con una renta de 15 puntos al descanso (49-34), se agarraron a los 21 puntos del base estadounidense nacionalizado macedonio T.J. Shorts, que cerró el encuentro con 24 puntos de valoración.

De esta manera, se citará en la serie de cuartos de final, al mejor de cinco encuentros, con el equipo 'taronja', que fue segundo en la Fase Regular. La eliminatoria comenzará con dos partidos en el Roig Arena, el primero de ellos el martes 28 de abril (20.45 horas) y el segundo, el jueves 30 de abril (20.45 horas).

La serie se trasladará al OAKA de Atenas, precisamente sede de la Final Four de este año, la semana siguiente, con el tercer partido programado para el 5 o el 6 de mayo y el cuarto partido, si hiciese falta, para el 7 u 8 de mayo. En caso de necesitar un quinto encuentro para decidir el billete para la Final Four, la eliminatoria se cerraría en el Roig Arena el 12 o 13 de mayo.

En total, Valencia Basket y Panathinaikos se han visto las caras en 14 ocasiones en Euroliga, con un balance favorable para los valencianos (8-6) después de imponerse en los dos partidos de esta temporada: en el Telekom Center Athens en la primera vuelta (79-89) y hace menos de dos semanas, en la segunda vuelta, en el Roig Arena (102-84).