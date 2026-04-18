El Valencia Basket iniciará los 'Playoffs' el martes 28 de abril y el Real Madrid, el miércoles 29

Jean Montero en el Valencia Basket-Panathinaikos - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid iniciará los 'Playoffs' por el título de la Euroliga el próximo miércoles 29 de abril a las 20.45 horas, recibiendo al Hapoel IBI Tel Aviv en el Movistar Arena, mientras que el Valencia Basket espera el casa el martes 28 de abril al ganador de la eliminatoria entre Panathinaikos y Mónaco, que se la jugarán en el 'Play-In'.

Según ha desvelado este sábado la Euroliga, el cuadro 'taronja', que finalizó en segunda posición en la Fase Regular, iniciarán la eliminatoria en el Roig Arena el martes 28 de abril a las 20.45 horas frente al vencedor del enfrentamiento entre el séptimo y el octavo clasificados, que disputarán el 'Play-In A'. El segundo partido será también en la capital del Turia el jueves 30 de abril a la misma hora (20.45 horas).

Por su parte, los de Sergio Scariolo, terceros, se medirán con el sexto, el Hapoel Tel Aviv, al que recibirán en Madrid en el estreno de la serie el miércoles 29 de abril (20.45 horas). El viernes 1 de mayo (20.45 horas) llegará el segundo choque, también en el Movistar Arena.

Además, la competición ha informado de que el tercer partido de todos los cruces se jugará el 5 o el 6 de mayo -a domicilio para Valencia Basket y Real Madrid-, mientras que el cuarto -también fuera para los dos españoles-, si es necesario, el 7 u 8 de mayo. En caso de que alguna eliminatoria tenga que resolverse en un quinto encuentro, será el 12 o el 13 de mayo.

Mientras, el FC Barcelona, que deberá disputar el 'Play-In B' tras quedar noveno, se medirá con el Estrella Roja el martes 21 de abril a las 20.45 horas en el Palau Blaugrana. Si gana, pasará al 'Play-In C', donde se enfrentaría al perdedor del duelo entre Panathinaikos y Mónaco. Si consiguiese una nueva victoria, sería el rival del dominador de la Fase Regular, el Olympiacos.