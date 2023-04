Valencia Basket necesita una despedida europea feliz en La Fonteta



El Valencia Basket pondrá el punto y final a sus partidos en La Fuente de San Luis en la Fase Regular de la Euroliga 2022-2023 con la visita este jueves (20.30 horas) de la Virtus Bolonia italiana, un duelo al que ambos llegan ya sin opciones y con el objetivo de acabar con el mayor número posible de victorias.

El conjunto 'taronja' ya no tiene posibilidades de alargar más allá de la semana que viene su participación esta temporada en la máxima competición continental. El calendario no le fue favorable y le obligó a no fallar en sus tres últimos partidos, todos ellos a domicilio y todos saldados con derrotas en Mónaco (90-79), Belgrado (92-73) y, la semana pasada, Kaunas (95-74).

No es el mejor momento de la campaña para los de Alex Mumbrú, castigados también una vez más por los problemas físicos y que, contando la Liga Endesa, acumulan cinco reveses seguidos tras caer en Zaragoza (86-75) y el pasado domingo en casa ante el Cazoo Baskonia (81-85). En su último duelo europeo en La Fonteta y ante su fiel afición querrá dejar su mejor imagen antes de cerrar la semana que viene su participación en esta Euroliga en el Palau Blaugrana.

El Valencia Basket no ha conseguido ser sólido en su cancha en este tramo de temporada, aunque en su último partido como local ante un 'grande' como el Fenerbahce se llevó el triunfo (82-80), rompiendo una mala racha de tres derrotas consecutivas (Armani Milán, Olympiacos y Maccabi) que le han costado también estar en la pelea final por los 'playoffs'.

Enfrente tendrá a la Virtus de Sergio Scariolo, un equipo que tampoco llega en su mejor dinámica y también acuciados por los problemas físicos. El conjunto italiano tiene una victoria menos que los 'taronja' (13) y aspira a superarle en la tabla, ya que le ganó en su cancha por 30 puntos (80-59) en seguramente el peor partido del año del conjunto valenciano.

Sin embargo, la Virtus se plantará en La Fonteta tras perder sus últimos cuatro partidos de esta Euroliga, todos ellos sin oponer demasiada resistencia y con diferencias amplias. Además, a domicilio ha sido débil, pese a que puede presumir de haber ganado en el WiZink Center y en el Palau, mientras que la temporada pasada, en la Eurocup, cayó en el feudo 'taronja' en la Fase Regular (83-77), pero ganó el duelo clave en el 'playoff' de semifinales (73-83) que le dio el pase a la final.

"Aunque los dos estamos fuera del 'playoff', tenemos que usarlo para mejorar un poco, sobre todo nuestro juego, que se parezca un poco más al del domingo contra Baskonia. Nos merecemos acabar bien la Euroliga, jugamos en casa y queremos intentar dar una victoria a la afición y acabar bien los dos partidos que quedan", expresó Mumbrú, que seguirá sin Bojan Dubljevic y Klemen Prepelic, además de Sam van Rossom y Millán Jiménez, aunque el panorama no es mejor en Sergio Scariolo que estará sin Teodosic, Cordinier, Pajola y Awudu-Abass, y con las dudas de Hackett y Jaiteh.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Jones, Radebaugh, Puerto, Webb III y Rivero --posible quinteto inicial--; Harper, Claver, Pradilla, Alexander, López-Arostegui, Evans y Hermannsson.

VIRTUS BOLONIA: Mannion, Lundberg, Ojeleye, Shengelia y Mickey --posible quinteto inicial-- Belinelli, Bako, Weems, Menalo, Camara, Hackett y Jaiteh.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Difallad y Nedovic.

--PABELLÓN: La Fonteta.

--HORA: 20.30/DAZN.