Omari Moore anota una canasta en el FC Barcelona - Valencia Basket de la Euroliga 25-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Valencia Basket pasa otro examen europeo en Mónaco

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket intentará recuperar lo perdido este miércoles en el Roig Arena en una complicada salida este viernes (19.30 horas) en la quinta jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 a la Salle Gaston Medicin donde le espera un potente AS Monaco que tampoco ha empezado sólido.

El conjunto 'taronja' no pudo con el Hapoel Tel Aviv israelí penalizado seguramente por tener que jugar a puerta cerrada por las medidas de seguridad y cayó en un duelo de muchos puntos (93-100) para encajar su segunda derrota consecutiva tras caer en el Palau Balugrana y frenar un inicio esperanzador en la máxima competición continental tras dos victorias iniciales ante el ASVEL Villeurbanne y la Virtus Bolonia.

El equipo valenciano pagó caro dos malos cuartos, donde no pudo contener en defensa a su rival, y tendrá que mejorar esa faceta para tener opciones de sorprender al actual subcampeón continental, que tampoco ha empezado de la mejor manera posible esta Fase Regular pese a tener una plantilla de nivel.

El AS Monaco también tiene un balance de 2-2 después de ganar al Dubai Basketball y al EA7 Emporio Armani Milán y de perder ante el Zalgiris Kaunas, en casa, y este pasado miércoles a domicilio ante la Virtus, por lo que querrá resarcirse ante su público.

Vassilis Spanoulis vuelve a contar con un buen bloque para aspirar a repetir un año más presencia en la 'Final a Cuatro', con un refuerzo de calidad como el del hispano-montenegrino Nikola Mirotic que hasta el momento está brillando con promedios de 14,6 puntos y 6,8 rebotes.

El ex del Real Madrid y del Barça se ha unido a una plantilla donde siguen jugadores importantes como los bases Mike James y Nick Calathes, o el pívot Daniel Theis, y que destaca también por su capacidad física con la que intentará frenar a uno de los mejores ataques de esta Euroliga con 94.5 puntos de media.

La mejor noticia para Pedro Martínez, que cumplirá su partido número 200 como entrenador 'taronja', es que podría volver a contar con una pieza clave como el base dominicano Jean Montero, que se ha incorporado a los entrenamientos. En cambio, son baja seguras Nate Sestina y Yankuma Sima, además de un Ike Iroegbu que terminó su contrato con el Valencia Basket.

En el apartado estadístico, el balance entre ambos equipos está igualado, con dos victorias para cada uno, ambas como locales. El conjunto valenciano no pudo ganar en ninguna de sus dos visitas cayendo claramente 90-79 en la temporada 22-23 y de forma muy ajustada, 79-78, en la 23-24.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

AS MONACO: James, Strazel, Diallo, Mirotic y Theis --posible quinteto inicial-- Calathes, Okobo, Blossomgame, Hayes, Tarpey, Nedovic y Begarin.

VALENCIA BASKET: Thompson, Moore, Lopez-Arostegui, Reuvers y Pradilla --posible quinteto inicial--; Puerto, Taylor, Sako, De Larrea, Badio, Costello y Montero.

--ÁRBITRA: Hordov, Shemmesh y Kowalski.

--PABELLÓN: Salle Gaston Medecin.

--HORA: 19.30/Movistar+ Deportes 3