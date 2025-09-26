El Valencia Basket quiere seguir con su dominio en la Supercopa Liga Femenina Endesa

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket afronta esta nueva entrega de la Supercopa Liga Femenina Endesa con el objetivo de continuar con su dominio nacional, después de haber ganado las dos últimas ediciones de la Supercopa y las tres últimas de la Liga Femenina, aunque Perfumerías Avenida, Hozono Global Jairis y Casademont Zaragoza buscarán romper esta hegemonía del club 'taronja'.

El Palacio Municipal de los Deportes de Huesca será el escenario de esta Supercopa Liga Femenina Endesa 2025, en la que el Valencia Basket parte como gran favorito para lograr el trofeo por cuarta vez en su historia y la tercera de forma consecutiva. En semifinales se medirán este sábado (17.15 horas) al Perfumerías Avenida, el equipo más laureado con nueve títulos y que participa como subcampeón de la pasada Copa de la Reina.

El conjunto salmantino buscará dar la sorpresa tras este verano haber llevado a cabo una revolución total en su plantilla, incorporando a diez nuevas jugadoras. Acoplar a todos estos nuevos fichajes será tarea de Anna Montañana, nombrada este jueves mejor técnica de la pasada temporada para la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, y que buscará este fin de semana lograr su primer título con Perfumerías Avenida.

No lo tendrá nada fácil ya que se tendrá que medir al vigente campeón de Liga y de Supercopa. De cara a esta nueva temporada, el Valencia Basket presenta la gran novedad del fichaje de la ala-pívot española María Araujo, quien llega procedente del CIMSA CBK Mersin y que se espera que forme una gran pareja interior junto a Raquel Carrera.

Este duelo entre salmantinas y valencianas abrirá esta edición de la Supercopa Liga Femenina Endesa, y a continuación (20.00 horas) se medirán Casademont Zaragoza y Hozono Global Jairis, en un duelo que se presenta más igualado que el de la primera semifinal. El conjunto maño llega con la moral por las nubes tras haber logrado el pasado jueves la clasificación a la fase de grupos de la Euroliga.

El equipo de Carlos Cantero tenía que remontar 21 puntos al Zabiny Brno en el encuentro de vuelta disputado en el Príncipe Felipe. Un último cuarto espectacular permitió a Casademont vencer por 82-59 y lograr la clasificación para la Euroliga, antes afrontar este duelo de la Supercopa frente al vigente campeón de la Copa de la Reina, Hozono Global Jairis.

El conjunto murciano dio una de las grandes sorpresas de los últimos años, venciendo en cuartos al Valencia Basket, en semifinales al UNI Bàsquet Girona y en la final al Perfumerías Avenida. Entre las incorporaciones más destacadas está la pívot estadounidense Jasmine Walker, además de haber podido mantener a dos jugadoras claves el curso pasado como Aina Ayuso y Lou López-Sénéchal.

Mientras que el Casademont, vigente subcampeón de la Liga Femenina Endesa tras caer en la final frente al Valencia Basket, ha incorporado a la MVP de la pasada EuroCup, Carla Leite, pudiendo debutar en esta Supercopa tras haber acabado su temporada en la WNBA con los Golden State Valkyries.

Los ganadores de estas dos semifinales se medirán esta domingo (17.00 horas) en la gran final. El Valencia Basket parte como gran favorito para revalidar el título y ampliar su dominio nacional, aunque sus rivales lo intentarán evitar a toda costa, con Casademont Zaragoza queriendo venganza después de las últimas finales perdidas de Liga y Supercopa.