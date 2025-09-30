Archivo - Pedro Martínez, entrenador de Valencia Basket, junto al base Sergio de Larrea. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

Valencia Basket regresa a la Euroliga con la ilusión disparada

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket vuelve a la Euroliga tras una temporada de ausencia visitando al Asvel Villeurbanne francés este miércoles (20.00 horas) en el Astroballe de Lyon, en una semana de tres partidos que el equipo 'taronja' afronta con la resaca del título de la Supercopa Endesa ganado al Real Madrid en Málaga el pasado domingo.

El equipo de Pedro Martínez regresa a la máxima competición continental henchido de confianza y con un Sergio de Larrea espectacular, que promedió 18 puntos, 2 asistencias y 20 de valoración para coronarse como mejor jugador del primer título de la campaña y estrenar su palmarés como profesional. El reto que tiene ante sí ahora el vallisoletano es liderar al equipo también en Europa, más si cabe ante las bajas por lesión de Jean Montero, Xabi López-Arostegui, Yankuba Sima y Brancou Badio.

Además, las buenas noticias el fin de semana también llegaron de la mano de los nuevos fichajes, que fueron de gran utilidad en la consecución del título. El escolta estadounidense Omari Moore firmó 30 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en total, por los 27 tantos del alero americano Kameron Taylor y los 17 del base italiano Darius Thompson. El nigeriano Ike Iroegbu, con 3 de 5 en triples en semifinales, también tuvo un rendimiento destacado.

La adaptación de todos los fichajes será un punto clave para encarar el mes de octubre más cargado de la historia del club, con 12 encuentros, ocho en competición continental y dos en la Liga Endesa. Hasta ahora, únicamente en diciembre de 2023 había tenido que disputar tantos partidos. El objetivo de los 'taronjas' en la Euroliga es mejorar las prestaciones de la temporada 2023-24, en la que ocuparon el puesto 13º a cuatro victorias de los lugares que daban acceso al 'PlayIn'.

El rival en el debut será el LDLC Asvel Villeurbanne de Lyon (Francia), en el que juega un viejo conocido en España como es el base Thomas Heurtel. El jugador francés, ya con 36 años, regresa al Asvel en la que será su tercera etapa tras jugar en Barcelona, Real Madrid, Baskonia y Leyma Coruña, en su última etapa en la acb, aunque es duda para el debut en la Euroliga tras perderse el primer partido de la liga francesa el domingo.

Su pareja en una dupla de bases con mucha experiencia será Nando de Colo, valencianista entre 2009 y 2012, que a los 38 años jugará su cuarta temporada en el conjunto galo tras haber ganado dos veces la Euroliga con CSKA, en 2016 siendo el mejor jugador de la competición y en 2019.

El equipo de Pierric Poupet ha perdido dos jugadores importantes, como el base Théo Maledon, que se fue al Real Madrid, y el pívot Neal Sako, que precisamente recaló en el equipo 'taronja', con el que debutó en la Supercopa Endesa anotando 11 puntos entre los dos partidos. Para reforzar al conjunto francés, aparte del mencionado Heurtel, llegaron dos jugadores procedentes de BAXI Manresa, Bodian Massa y Armel Traoré, además de Zachary Seljaas, Bastien Vautier y Glynn Watson.

Asvel Villeurbanne y Valencia Basket se han enfrentado diez veces en la Euroliga, con reparto de triunfos entre ambos, desde el año 2003. Las dos últimas visitas 'taronjas' a Lyon se saldaron con victoria, ambas en 2023, por 55-78 en diciembre y por 79-83 en enero.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

LDLC ASVEL VILLEURBANNE: De Colo, Massa, Seljaas, Ajinca, Harrison --posible quinteto inicial-- Atamna, Watson, Heurtel, Lighty, Jackson, Ndiaye, Traoré y Vautier.

VALENCIA BASKET: De Larrea, Puerto, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Thompson, Iroegbu, Moore, Nogués, Reuvers, Sestina y Costello.

--ÁRBITROS: Radovic, Koljensic y Racys.

--PABELLÓN: Astroballe.

--HORA: 20.00/Movistar Plus+.