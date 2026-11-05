El Valencia Basket se rehace en el último cuarto para batir al Olimpia

Archivo - Neal Sako, en un partido con el Valencia Basket. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha vencido por 73-84 en su de visita este jueves al Armani Olimpia Milano en la décima jornada de la fase regular de la Euroliga 2026-27, rehaciéndose a tiempo los valencianos durante el último cuarto tras haber dejado escapar a la vuelta del descanso una suculenta ventaja inicial.

En el Unipol Forum empezó arrollador el equipo 'taronja' gracias a un 2-20 de parcial que comandaron Kameron Taylor y Dylan Osetkowski, mientras que enfrente fueron Ousmane Diop y sobre todo Leandro Bolmaro quienes se desperezaron en ataque para mitigar el golpe del primer cuarto (15-24).

Bajo esa inercia siguieron Diop y Bolmaro siendo estiletes del conjunto milanés en el segundo periodo, ante un oponente más fallón y que vio cómo de forma paulatina menguaba su renta. De hecho, a mitad de cuarto hilaron el propio Bolmaro y Giampaolo Ricci dos triples que cuajaron la remontada.

Mario Saint-Supéry estrenó entonces su particular casillero de puntos y T.J. Shorts estiró la reacción visitante, si bien Ricci acertó nuevamente desde el perímetro. Apareció en ese trajín anotador Armoni Brooks, seco en su regreso a Milán con los colores valencianos de su actual indumentaria.

Eso sí, Ricci continuaba inspirado y cerró con otro triple la primera mitad (37-40) de un duelo reñido pese a la disparidad entre ambos equipos en la tabla clasificatoria. Solo un encuentro había ganado el Olimpia en las nueve jornadas anteriores a ésta, luchando por no ser así el colista.

Después del descanso, la igualdad era palpable hasta que los pupilos de Xavier Albert se quedaron clavados con 51 puntos en su haber, un escenario que los italianos aprovecharon, especialmente por obra de R.J. Cole, para escaparse un poco en el marcador (59-51) tras consumirse el minuto 30.

Sin embargo, Kam Taylor abrió hostilidades en el cuarto periodo con un triple y Brooks lo imitó, como si fuese una declaración de intenciones. Además, la producción de Neal Sako en el poste bajo 'taronja' era vital y el marcador se puso en un puño, en ausencia de un Bolmaro quizá 'tocado'.

Con 67-67 en el electrónico del pabellón, Gonzalo Corbalán materializó en canasta una acción rápida y los valencianos afrontaron concentrados los tres minutos finales, apretando en tareas defensivas para un desenlace de guarismos bajos. Shorts amplió el colchón del Valencia y las réplicas 'in extremis' de Cole no bastaron al conjunto entrenado por Giuseppe Poeta.

Marko Guduric se había esfumado en ataque, Bolmaro no pisaba la cancha y Brooks le dio la puntilla al Olimpia metiendo un triple a 1:18 del bocinazo definitivo. Taylor abrochó luego la victoria con tiros libres y de esta manera el Valencia alcanzó un balance de 7-3 en la clasificación; en cambio, el cuadro italiano alargó su crisis y se quedó en marca de 1-9.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OLIMPIA MILANO, 73 - VALENCIA BASKET, 84 (37-40, al descanso).

--EQUIPOS.

OLIMPIA MILANO: Cole (9), Hall (3), Peters (5), Mathews (-) y Wright (6) --quinteto inicial--; Burnell (), Guduric (9), Bolmaro (16), Thompson (2), Ricci (10) y Diop (11).

VALENCIA BASKET: Saint-Supéry (2), Shorts (15), Taylor (17), Osetkowski (6) y Sako (14) --quinteto inicial--; Cárdenas (3), Brooks (), Moore (2), Puerto (5), Rivero (2) y Corbalán (2).

--PARCIALES: 15-24, 22-16, 22-11 y 14-33.

--ÁRBITROS: Nedovic, Kowalski y Peerandi. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Unipol Forum.