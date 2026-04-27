El Valencia Basket y el Roig Arena deben anular al gigante verde Panathinaikos

TJ Shorts, de Panathinaikos, y Jean Montero, de Valencia Basket, durante el partido de la jornada 37 de la Euroliga disputado en el Roig Arena de Valencia el 9 de abril de 2026 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket vuelve a disputar este martes (20.45 horas) un partido de 'Playoffs' de la Euroliga después de quince años y lo hará, además, con el factor cancha a favor y estrenando el Roig Arena como escenario de una cita continental de tal magnitud frente al Panathinaikos, uno de los grandes transatlánticos del baloncesto europeo que, además, quiere jugar 'su' Final Four.

Los 'taronja' tienen el factor pista a favor tras una enorme Fase Regular pero el destino les ha juntado con un Panathinaikos que, de menos a más, tiene una de las mejores plantillas y cuyo pabellón será la sede de la lucha por el título. Así que el Valencia Basket y el Roig Arena deben unir fuerzas para evitar que el gigante verde pueda ser anfitrión.

El equipo valenciano, entrenado por Pedro Martínez, firmó la mejor Fase Regular de su historia en la máxima competición continental al cerrar la liga con 25 victorias y una brillante segunda posición, un premio que le permite arrancar en casa esta eliminatoria de cuartos de final al mejor de cinco partidos, con los dos primeros encuentros, este martes y jueves, en el Roig Arena.

Tan solo es la segunda vez que el club 'taronja' disputa unos 'Playoffs' de la Euroliga, siendo el único precedente el de la temporada 2010-11, cuando cayó en cinco partidos ante el Real Madrid tras forzar el desempate con una victoria en La Fonteta, su antigua casa. Desde aquel 31 de marzo de 2011 han pasado 5.507 días sin un partido de cuartos de final de la Euroliga en la capital del Turia.

Así que el reto es mayúsculo, y más porque enfrente estará un Panathinaikos que terminó séptimo tras superar el 'Play-In' previo con un convincente triunfo ante el AS Monaco (87-79), pero que llega lanzado tras haber encontrado su mejor versión en el tramo decisivo del curso.

El equipo dirigido por Ergin Ataman ha ganado siete de sus últimos nueve partidos y se presenta como el conjunto más en forma del momento, siendo el más productivo en ataque, el más eficiente ofensivamente y el que menos pérdidas comete desde la jornada 31 de la Fase Regular.

Su gran referencia vuelve a ser Kendrick Nunn, segundo máximo anotador de la Euroliga con 19 puntos por partido y principal faro ofensivo de una plantilla repleta de talento y experiencia, en la que también destacan Juancho Hernangómez, Cedi Osman, Jerian Grant, Mathias Lessort o Kenneth Faried.

La única baja confirmada en el conjunto griego es la del veterano base Kostas Sloukas, lesionado en la rodilla izquierda, mientras que Osman arrastra molestias en la espalda pero se espera que pueda estar disponible. Además, el equipo heleno pudo dosificar esfuerzos el fin de semana en su liga doméstica.

El Valencia Basket, por su parte, llega reforzado respecto al último precedente entre ambos, disputado hace apenas tres semanas en el propio Roig Arena y resuelto con una contundente victoria local por 102-84, después de haber ganado también en Atenas en la primera vuelta (79-89).

Para esta serie, el equipo valenciano recupera a Sergio De Larrea, ausente en aquel duelo, y mantiene como única baja segura a Xabi López-Arostegui. Además, Jaime Pradilla y Omari Moore podrían estar disponibles pese a no estar completamente recuperados de sus molestias físicas.

La falta de experiencia en este tipo de escenarios es uno de los grandes interrogantes del cuadro valenciano, ya que solo Darius Thompson y Matt Costello han disputado previamente partidos de 'Playoffs' de Euroliga, aunque el grupo confía en compensarlo con energía, ritmo y el impulso de su afición. Y, además, los 'taronja' cuentan con el 'Rising Star' (mejor joven) del año y miembro del mejor quinteto; Jean Montero.

El historial reciente también invita al optimismo local. Panathinaikos visitará Valencia por octava vez, con cinco triunfos 'taronja' y dos griegos hasta ahora, y el balance global entre ambos en Euroliga favorece al conjunto español por 8-6, después de haber ganado los dos enfrentamientos de esta temporada.

Con la ilusión de una generación nueva liderada por Montero y la exigencia de medirse a uno de los gigantes del continente, el Valencia Basket abre una serie histórica en la que quiere demostrar que no ha llegado hasta aquí por casualidad y en la que el Roig Arena, imponente como pocos, igual que el feuto ateniense, quiere tener voz.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Reuvers, Key, Montero, Moore, Costello y Nogués.

PANATHINAIKOS: Nunn, Grant, Hayes-Davis, Osman y Lessort --posible quinteto inicial--; Shorts, Kalaitzakis, Rogkavopoulos, Faried, Hernangómez y Mitoglou.

--ÁRBITROS: Javor, Latisevs y Nedovic.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.45/#Vamos y Movistar+.