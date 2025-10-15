El Valencia Basket sucumbe al examen de Hapoel

El equipo 'taronja' cayó a puerta cerrada en el Roig Arena ante el potente proyecto israelí

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket perdió (93-100) este miércoles contra el Hapoel IBI Tel Aviv en un Roig Arena sin público para quedarse en balance de 2-2 tras cuatro jornadas de la Euroliga, a remolque siempre de un fuerte proyecto israelí que busca de llegar lejos en su primera temporada en la competición.

Los de Pedro Martínez no tiraron la toalla pero remaron a contracorriente desde el inicio. Vasilije Micic volvió a lucir en su regreso a la máxima competición continental y lideró (24 puntos) al Hapoel junto a Elijah Bryant o Johnathan Motley. Para más dolor local, tras el último arreón, el ex Chris Jones sentenció.

Sin público para evitar incidentes por la protesta contra la invasión israelí de Gaza, el Valencia Basket echó de menos el impulso de sus 15.000 aficionados. Un extra importante ante el campeón de la Eurocup, dejando fuera a los 'taronja' en semifinales', que ahora quiere llegar lejos en su primera Euroliga.

A los locales les tocó remar en aguas incómodas, sin anotar de tres ni encontrar su ritmo de juego. Bryant y Motley pusieron el marcador empinado para los de Pedro Martínez (28-37), que sufrieron balones perdidos de inicio y también esa diferencia de acierto. Además, cuando quiso acercarse el Valencia, apareció Micic.

Tras su paso por la NBA, el dos veces campeón de la Euroliga mantuvo el colchón israelí pese a la defensa de Brancou Badio y lo agrandó en la reanudación. El base serbio firmó 15 puntos en el tercer cuarto pero los locales, que también quieren ser protagonistas de esta Euroliga, aguantaron una vez más desde la defensa para lanzar su órdago a tres minutos de final.

El equipo 'taronja' frenó a los Dimitrios Itoudis y encontró los triples de Omari Moore, mejorado en la segunda parte, Kameron Taylor y Sergio de Larrea (90-91) a dos minutos y medio del final. Sin embargo, el Hapoel tuvo otra marcha más, esta vez con un viejo conocido de los locales como Chris Jones, quien cortó el parcial en contra de 13-0 y remató la tercera victoria (3-1) de los de Tel Aviv.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 93 - HAPOEL IBI TEL AVIV, 100. (47-49, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson (13), Moore (22), Puerto (-), Reuvers (13) y Pradilla (4) --quinteto inicial--; Lopez-Arostegui (2), Taylor (8), Sako (11), De Larrea (4), Badio (10), Costello (6).

HAPOEL TEL AVIV: Jones (14), Micic (24), Bryant (16), Wainright (3) y Oturu (8) -- quinteto titular-- Malcom (-), Ginat (4), Motley (14), Blakeney (17).

--PARCIALES: 18-27, 29-22, 23-31, 23-30.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Jovcic y Panther. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena.